VARHELJI PORUČIO CRNOGORSKOM VRHU: Ovo se mora rešiti, dijalog je ključan (VIDEO)

Poslao je poruku zvaničnicima da „ovo mora da se reši“.

Na pitanje šta misli o demonstracijama i sukobima između crkve i države, rekao je: "O ovim pitanjima, kada je reč o religiji i verskim institucijama u nekoj zemlji, Evropska unija nema mnogo toga da kaže. Sa druge strane, naravno, u Kopenhaškim kriterijumina stoji da crkva i država moraju biti odvojene. Poenta koju sam predočio premijeru i tu poentu ću predočiti i predsedniku bila je da oni imaju posebnu odgovornost i da bih želeo da ohrabrim dijalog sa crkvom, a takođe i da se dođe do obostranog prihvatljivog rešenja. Međutim, ovo je samo skromna sugestija sa moje strane, a ne mešanje u ovu raspravu, to je čisto unutrašnja debata, ali mislim da je ovo nešto što spoljni svet pomno posmatra kako će to biti rešeno. Mislim da su dijalog i obostrano prihvatljivo rešenje ključ“.

Varheji insistira na dijalogu, ali ističe da se neće mešati u unutrašnju politiku bilo koje zemlje u procesu pristupanja.

"Pokušao sam da razgovaram sa mitropolitom, pokušao sam da razgovaram sa premijerom, pokušaću da razgovaram sa predsednikom. Ono što sam video je da se ovo, uz dobru volju, može rešiti. I ovo se mora rešiti", rekao je Varhelji.

Kurir.rs/Vijesti.me Foto: Beta/Saša Matić

