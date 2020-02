CRNA GORA STRAHUJE OD KORONAVIRUSA: U karantinu 29 ljudi za koje se sumnja da su zaraženi

U Crnoj Gori je zbog koronavirusa pod nadzorom 29 osoba, izjavio je danas Marko Bakić iz Instituta za javno zdravlje.

On je potvrdio da je crnogorski državljanin koji se nalazi na brodu Dajmond princes u japanskoj luci Jokohama zaražen virusom i dodao da će on u najkraćem roku biti prebačen u nadležnu bolnicu na kopnu gde će biti zadržan do potpunog ozdravljenja i oporavka.

Bakić je naveo da je rizik od zaraze koronavirusom za Crnu Goru i dalje je nizak, ali da se ne može isključiti.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto ilustracija: Profimedia)

Kurir