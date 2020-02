BORO ĐUKIĆ: Nisam pobegao, otišao sam na pecanje, vidimo se 10. marta!

Član sam IPA Rusije i IPA Crne Gore od 2017. godine kad sam ih kao Počasni konzul povezao i dobio njihove počasne značke. S obzirom da su naše crnogorske značke boljeg kvaliteta od ruskih znački i neuporedivo jeftinije, ruski general IPE-e me zamolio da mu pronađem firmu GOSI (BGD) koja se bavi reklamnim materijalom i izrađuje predmetne značke, upaljače, hemijske olovke, ordenje… što sam ja sa uvažavanjem i u duhu uzajamnih dobrih odnosa prihvatio i već nekoliko puta ranije izašao u susret našim ruskim drugovima u nabavci predmetnog reklamnog materijala, kaže Boro Đukić.

On ističe da ima oba pisma i od IPA Rusije i od firme GOSI da preuzme predmetne značke i da ovo nije protiv zakona osim možda njihove vrednosti koja se u tranzitu isto tako ne carini.

"Moje putovanje u ribolov na Kamčatki sam planirao davno što mogu da potvrdim sa datumon kupljenih karata od pre 3 meseca. Tako da nisam “pobegao” nego sam odputovao u ribolov a general IPA Moskve me znajući za moje putovanje samo zamolio da mu još jednom izađem u susret i donesem predmetne značke. Tako da sam ja zamolio vlasnika renomirane firme GOSI da mi ih nekako dostavi 19-tog februara u PG s obzirom da idem na put 20-tog ujutro, što je on i uradio putem autobuskog prevoznika Božur", istakao je on i dodao:

"Značke su kako vidimo oduzete na CG granici i podignuta je lažna hajka, setimo se takozvanog državnog udara. Takođe je laž da mi je telefon bio isključen, što mogu potvrditi pozivima 20-tog februara pre leta iz Tivta. Osećam se ponosnim što branim Svetinje od vas avetinja, stidite se svojih postupaka vi koji još obraza imate, a vi koji ste ga izgubili podsećam vas da Đukići nikome krv nisu dužni ostali a kamoli šta drugo. Vidimo se 10-tog marta u Crnoj Gori ako Bog da. Moliću se za vas da se urazumite i od satane u vašim dušama oslobodite Pretresli ste danas stan mojih roditelja u Baru, hvala vam što ste bili uljudni i kulturni po rečima mog oca, ali se obraćajući vašem rukovodstvu moram zaključiti, da se vi ljudi borite, za naše pare, protiv nas, protiv naroda a ne protiv kriminala zašto ste po Ustavu nadležni, (zapljenjujete značke i bedževe a kokain i…. nesmetano uz vašu pratnju cirkulišu).

