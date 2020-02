MITROPOLIT AMFILOHIJE: Razgovaramo sa Evropom i Amerikom, imam nade da će biti povučen sporni zakon

Imam još nade, jer razgovaramo i sa ovima iz Evrope i Amerike i oni se čude i traže da se to pitanje rešava dijalogom, izjavio je danas mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije i ukazao da je vreme da se nasilje prekine i da Crna Gora bude "demokratska zemlja, a ne demonokratska".

Zabrinjava me to što je Vlada Crne Gore povukla zakon za majke, a nisu smeli. Mada to znači da mogu da povuku zakone, a Zakon o slobodi vjeroispovjesti, koji treba da povuku i promene ne žele, već ga se drže kao pijan plota", izjavio je Amfilohije na zajedničkoj konferenciji za novinare sa mitropolit Ruske pravoslavne crkve u Ukrajini Onufrijem.

On je izrazio čuđenje kako Vlada nije sazvala ekspertske komisije i timove, a njihovi predstavnici izjavljuju da neće povući zakon, prenele su Vijesti online.

"Imam još nade, jer razgovaramo i sa ovima iz Evrope i Amerike i oni se čude i traze da se to pitanje rješava dijalogom. Vreme je da se nasilje prekine i da budemo demokratska zemlja, a ne demonokratska", rekao je Amfilohije.

Mitropolit u Kijevu Onufrije je rekao da "nema potrebe da postoje neke paralelne grupe".

"Želje pojedinih ljudi da imaju svoju crkvu nije ozbiljan argument da se formirala bilo kakva crkva", rekao je mitropolit Ruske pravoslavne crkve u Ukrajini.

Vaseljenski patrijarh Vartolomej je priznao autokefalnost Pravoslavne crkve u Ukrajini koju predvodi mitropolit Epifanije i optužio Rusiju za taj raskol jer je ukinula suštinski autonomiju Ukrajinske pravoslavne crkve.

Na pitanje čija je crkvena imovina u Ukrajini Onufrije je odgovorio da je Ruska pravoslavna crkve do revolucije imala veliku imovinu.

"To je bila zemlja, kompleksi hramova i manastira, razne škole veronauke domovi za decu i stare. Posle revolucije sve je nova vlast nacionalizovala i do danas to nije vraćeno crkvi. Ogroman deo imovine koju sada imamo je vlasništvo države. Hramovi koji su sagrađeni nakon nezavisnosti Ukrajine oni su vlasništvo parohija. A stara istorijska zdanja, pre revolucije, još nisu vraćeni. Nadamo se da će to da se desi, zato što Ukrajina želi da uđe u Evropsku uniju, a u skladu sa zakonima EU, crkvi treba vratiti imovinu", rekao je Onufrije.

On tvrdi da Pravoslavna crkve u Ukrajini nema kanonsko rukopoloženje i da zato ne mogu da je nazivaju crkvom.

"Naša je dužnost da poštujemo veru i da je ispovedamo a ne da stvaramo tzv crkve koje će da ugode čoveku, a ne bogu", rekao je Onufrije odgovarajući na pitanje da li smatra da bi se u Crnoj Gori mogao desiti scenario kao u Ukrajini.

