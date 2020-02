ZASTRAŠIVANJE! CRNOGORSKI REŽIM MALTRETIRA I DECU: Teraju ih za vikend u školu da ne bi došli na litije!

Režim u Crnoj Gori na sve načine pokušava da zaplaši ljude i spreči ih da učestvuju u litijama i tako iskažu svoje nezadovoljstvo zbog donošenja Zakona o slobodi veroispovesti, a posebno im je trn u oku današnje okupljanje, koje, prema najavama, treba da bude najmasovnije, tvrde poznavaoci prilika.

Da bi se okupljanje sabotiralo, neke škole su izmislile subotnje obavezne aktivnosti i roditeljski sastanak! To je potvrdio Marko Milačić, predsednik Prave Crne Gore, koji je na Fejsbuku postavio obaveštenje Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole u Baru u kom se zahteva obavezno prisustvo učenika, ali i roditelja.

- Svaki učenik je obavezan da se uključi u određenu slobodnu aktivnost. Ukoliko ne bude uključen u neku slobodnu aktivnost, učenik ne može sa uspehom završiti razred. Podsećamo sve učenike da je ovo obavezan vid aktivnosti pa su zbog toga učenici koji se dogovore sa svojim profesorima obavezni da to i ispoštuju, u protivnom, biće im evidentirani neopravdani izostanci za celi dan, odnosno šest neopravdanih časova.

Za ostale učenike koji ne učestvuju, imaju obavezu na terenu da posmatraju utakmicu i korektno navijaju za svoje ekipe. Učenici su dužni da obaveste svoje roditelje da obavezno prisustvuju roditeljskim sastancima jer će se na istim raspravljati ozbiljne teme u vezi s radom i uspehom učenika - stoji u obaveštenju školske uprave.

Milačić kaže za Kurir da je ovo još jedan pokušaj da se narod zaplaši.

- To sve pokazuje u kolikoj su panici jer znaju da ćemo na litijama biti u ogromnom broju, iako bi želeli da to spreče. To je ništa drugo nego klasičan potez očajnika koji će nas još više i dublje motivisati - kaže Milačić.

Mitropolit Amfilohije LITIJA UTEMELJUJE BUDUĆNOST CRNE GORE foto: Zorana Jevtić Uprkos pritiscima, u više gradova Crne Gore redovno se održavaju molebani i litije, a u četvrtak uveče litiju u Podgorici su predvodili mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije i mitropolit kijevski Onufrije. Mitropolit Onufrije kaže da je imao sliku o Crnogorcima koja se formirala dok je učio bogosloviju, ali da je uživo ona još jača. Mitropolit Amfilohije kaže da iz „zvaničnih televizija“ još nisu došli da snime litiju, koja utemeljuje budućnost Crne Gore.

