SKANDAL U NEPRIZNATOJ CRKVI CRNE GORE: Raspop Miraš Dedeić zamonašio alkosa i ženskaroša!

Mitropolit nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve (CPC) Miraš Dedeić zamonašio je univerzitetskog profesora Stevana Konstantinovića, čoveka koji sebe opisuje kao alkoholičara i ženskaroša. On je proizveden u čin ipođakona!

Konstantinović je, naime, poznat kao skandal-majstor, te je svojevremeno javno za sebe govorio da je ateista, periodični alkoholičar, loš muž i ljubitelj zabave i žena, nepouzdan...

Šokirao... Konstantinovićev status foto: Facebook

Briše tragove

On je sebe na taj način opisivao na svom Fejsbuk profilu, gde je pisao i o svojim seksualnim fantazijama i tome kako špansku pevačicu Bebe „zamišlja u krilu“. U međuvremenu je novoimenovani ipođakon ove objave odlučio da obriše. - U crkvi prepodobnoga Ivana Crnojevića na Cetinju, na liturgiji, njegova svetost arhiepiskop cetinjski i mitropolit crnogorski Mihailo sa sveštenstvom i monaštvom Crnogorske pravoslavne crkve zamonašio je univerzitetskog profesora, doktora Stevana Konstantinovića, i proizveo ga u čin ipođakona - saopšteno je iz CPC Miraša Dedeića.

Protojerej-stavrofor Dimitrije Kalezić kaže da je CPC i ovim primerom pokazala kakve bezbožnike okuplja u svoje redove. - To je propala stvar pre nego što je nastala. Ko je Miraša rukopoložio, pa on je raščinjen... Baš je toga našao, vrlo kvalifikovan, sve naopake stvari radi. To je antivera, bezbožje i antibožje. Srpska pravoslavna crkva taj nemoral treba da ignoriše. Bilo šta da kažem dao bih im na važnosti, ostavljam ih van pažnje. Stari monasi i otac Tadej su lepo govorili da je najinteligentnije biće posle Boga satana, glupoga đavola nema, pamet koju dobije on direktno zloupotrebljava, ovo je na tom kanalu razmišljanja i delovanja - navodi Kalezić.

Ipak primenjuju zakon

Istovremeno, državni organi Crne Gore su, uprkos protivljenju brojnih građana i masovnim protestnim litijama, krenuli u primenu sramnog Zakona o slobodi veroispovesti. Ne čekajući najavljeni dijalog pravnih timova Mitropolije crnogorsko-primorske i vlade Crne Gore na temu spornih delova zakona koji diskriminišu SPC, Upravi za imovinu počela je da stiže dokumentacija o statusu verskih objekata u Danilovgradu, Nikšiću i Gusinju. Ovi akti tiču se manastira Ostrog i Ždrebaonik, kao i drugih hramova i dobara.

Andrija Mandić POVLAČENJE ZAKONA ILI OBARANJE VLADE foto: Nemanja Nikolić Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić istakao je da svi crnogorski poslanici treba da budu učesnici litija i manifestacija kojima treba da se sporni Zakon o slobodi veroispovesti stavi van snage. - Demokratski front će ispuniti svoju dužnost i u parlamentu i van njega. Suprotstavljaće se zakonu i nameri vlade da ga primeni. Onog trenutka kad je predsednik Milo Đukanović potpisao zakon, po Ustavu Crne Gore, taj zakon bi trebalo da važi, ali ovaj zakon je protivustavan, diskriminatorski i uperen protiv SPC, u suštini teško može da bude važeći. Litije napred! I staviti zakon van snage tako što će ga ili vlada povući zakon, ili ćemo mi svi zajedno oboriti vladu.

