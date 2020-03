MITROPOLIT NEPRIZNATE CPC OPET SE IZLUPETAO! Miraš Dedeić: Čast mi je da vas porodim!

Оn je glavni akter snimka koji kruži društvenim mrežama, a na kojem se čuje kako govori da mu je „čast da porodi jednu porodicu“, pa su se mnogi zapitali da li se on to oseća kao ginekolog

Mitropolit nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve (CPC) Miraš Dedeić ne prestaje da šokira!

Nakon što je nedavno zamonašio osobu koja se predstavlja kao alkoholičar i ženskaroš, Dedeić je opet privukao pažnju javnosti.

Ovoga puta, on je glavni akter snimka koji kruži društvenim mrežama, a na kojem se čuje kako govori da mu je „čast da porodi jednu porodicu“, pa su se mnogi zapitali da li se on to oseća kao ginekolog.

Podsetimo, Dedeić je svojevremeno izbačen iz SPC, nakon čega se pridružio nepriznatoj CPC.

U crkvenim krugovima za njega mnogi govore da je „lažni pop i najobičniji prevarant“. Nakon nedavnog usvajanja spornog Zakona o slobodi veroispovesti, on je zatražio da CPC dobije objekte SPC u Crnoj Gori.

