DRSKOST CRNOGORACA! Simović: Ne treba nam pomoć Srbije, snaći ćemo se sami! Mandić: Ovo je smrtna presuda!

Potpredsednik crnogorske vlade i predsednik Nacionalnog koordinacionog tima Milutin Simović saopštio je večeras da zahvaljuje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću "na brizi o Crnoj Gori", ali da će se ona sama snaći kako bi nabavila respiratore za tretman obolelih od korona virusa.

"Ipak, mislimo da je dobro da on celinu svoje pažnje usredsredi na zaštitu zdravlja i dobrobit građana Srbije. Snaći ćemo se mi. Na sreću, još je država i tržišta na kojim je moguće za svoj novac kupiti nedostajuće proizvode, kao što smo u Srbiji kupili i hranu o kojoj govori predsednik Srbije", kazao je Simović.

Kako prenose podgoričke "Vijesti", on je kazao da ima "i drugih država u kojima je moguće s njihovim trgovinskim kućama ugovoriti kupovinu robe proizvedene u trećim zemljama".

"A da vam ne bude oduzeta kao što se to nama dogodilo s respiratorima na tržištu Srbije. Posebno smo zahvalni za najavljeni dodatak od dva respiratora koja bi nam predsednik Srbije donirao na bazi dogovora s liderom Nove srpske demokratije. Pretpostavljamo kao izraz brige za navodno ugroženi srpski narod u Crnoj Gori. Nema potrebe za tim. Ne kalibriramo u Crnoj Gori medicinsku opremu po nacionalnim frekvencijama", dodao je Simović.

On je još rekao da je Crna Gora "odgovorna i organizovana, građanska država koja je u stanju da i u najtežim okolnostima pandemije korona virusa svakom svom građaninu obezbedi maksimalni mogući nivo zdravstvene zaštite".

Predsednik Vučić ranije danas je na konferenciji za novinare rekao da Srbija nije otela ni konfiskovala nijedan respirator Crnoj Gori, reagujući na optužbe iz Podgorice, i poručio da je Srbija spremna da Crnoj Gori pokloni pet respiratora.

I ministar zdravlja Crne Gore Kenan Hrapović odgovorio je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na spremnosti da Crnoj Gori pokloni pet respiratora.

"Hvala na ponudi da nam donira tri naša respiratora koja smo mi naručili za crnogorsko zdravstvo. Ceneći ozbiljnost situacije u susednoj državi verujemo da su ta sredstva u ovom trenutku potrebnija zdravstvenom sistemu Srbije", naveo je on.

Odluka potpredsednika crnogorske Vlade Milutina Simovića da odbije medicinsku pomoć predsednika Srbije Aleksandra Vučića Crnoj Gori u respiratorima predstavlja smrtnu presudu za ljude kojima je potrebna pomoć, ocenio je večeras lider opozicionog crnogorskog Demokratskog fronta Andrija Mandić.

"Ovakvo nerazumevanje, petljanje politike u ovu stvar i mržnja prema srpstvu, i to prvenstveno prema nama Srbima u Crnoj Gori, a potom i prema državi Srbiji, doživljava nesnosne i nesmotrene elemente koji vode Crnu Goru u biološku i svaku drugu katastrofu", rekao je Mandić.

On kaže da Simovićove odbijanje pomoći predstavlja šok i za njega i za narod Crne Gore nakon što je danas, kako je naveo, "razobličena ogavna laž da je država Srbija navodno konfiskovala tri respiratora koja je Crna Gora kupila u Beogradu".

"Kada su nam priznali predstavnici vlade u Skupštini Crne Gore da je to lažna vest, i da to nije istina i posle moje molbe koju sam uputio predsedniku Srbije kome želim da se zahvalim na bratskom odgovoru da će Srbija zbog te lažne vesti Crnoj Gori donirati pet respiratora od kojih bi dva bila upotrebljena u Bijelom Polju i u Pljevljima koji nemaju funkcionalnih respiratora, usledio je šok... Simović odbija pomoć koju nudi država Srbija, naša bratska Srbija, koja je ovde uložila mnogo od onog katastrofalnog zemljotresa 1979. do današnjih dana", kazao je Mandić.

Kako je dodao, tokom stogodišnjeg državnog zajedništva Srbije i Crne Gore, Crna Gora nikada ništa ružno nije doživela od Srbije, osim bratskog i solidarnog odnosa.

Mandić dodaje i da je siguran da respiratora neće nedostajati ni porodici predsednika Mila Đukanovića, ni porodici Milutina Simovića koji je odbio ovu pomoć, ali da će nedostajati običnim građanima koji umiru zbog nedostatka respiratora.

"Ti će obični građani, ne daj Bože, ako ostanu bez najdražih svojih ukućana, biti prinuđeni da odu kod kuće Milutina Simovića ili Mila Đukanovića i da ih duže za te živote svojih najbližih. To se tako radilo nekada u Crnoj Gori", naveo je Mandić.

On je zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću koji je rekao da je Srbija spremna da Crnoj Gori odmah donira pet respiratora.

