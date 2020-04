ODBIO STUDIJE NA OKSFORDU DA BI SLUŽIO SRPSKOM RODU: Upokojio se otac Momčilo Krivokapić, paroh kotorski!

U septembru 2019. godine navršilo se 50 godina svešteničke službe paroha Krivokapića, koji će ostati upamćen po svojim britkim rečima, ljubavi prema Bogu i svom narodu.

Njegovog oca, koji je bio paroh u Bijeloj, sa još nekolicinom sveštenika Mitropolije crnogorsko-primorske, protjeruju sa parohija, a u svoju eparhiju ih prima tadašnji Episkop zvorničko-tuzlanski Nektarije (Krulj). Otac Momčilo od svoje druge godine detinjstvo provodi odrastajući uz blagorodno stanovništvo okoline Doboja. Od najranijeg detinjstva, učeći se Jevanđelju, znao je da će krenuti očevim stopama.

Sa 14 godina, 1. septembra 1959. godine, odlazi iz roditeljskog doma, kao đak Beogradske bogoslovije. Pred kraj svog srednjoškolskog školovanja, upoznaje svoju buduću suprugu Smiljku Milin, ćerku čuvenog profesora doktora Lazara Milina. Nakon završene srednje bogoslovske škole, upisuje Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu. 1967. godine. Na samom početku studija, umire mu otac u svojoj 53. godini, a brigu o njegovom daljem školovanju preuzima blaženopočivši Vladika Sava Šumadijski, koji ga prihvata kao svog sina. U toku studija, 1967. godine, dobija poziv za odsluženje vojnog roka.

Dekan mu izlazi u susret i on u septembru polaže čitavu treću godinu, odlazi u vojsku, a 1969. godine, paralelno sa završetkom vojnog roka, privodi kraju i svoje studije teologije. Dobija stipendiju za nastavak školovanja na Oksfordu. U isto to vrieme, dobija poziv od staroga protojereja Bogoboja iz Kotora da dođe i da ga nasledi na njegovoj parohiji. Na čuđenje svojih profesora, mladi Momčilo oseća prizvanje i bez dileme prihvata poziv. Iako je sve drugo što mu se nudilo bilo zvučnije, logičnije i primamljivije, on je duboko bio siguran da je to jedina ispravna odluka. U odluci da prihvati poziv oca Bogoboja, podržao ga je i Sveti Justin Ćelijski, kod koga je otac Momčilo kao student često u manastir Ćelije odlazio.

Tako, umesto da postane doktor psihologije na Oksfordu, otac Momčilo sa svojom suprugom, bira teži put i dolazi u Kotor, da bude nešto mnogo više, da u ovim najtežim vremenima za našu Crkvu, uzme Hristov Krst i bude bude Njegov apostol.

U to bogoborno vreme, kad se po njegovom svedočenju, ranije sazrijevalo, mladi sveštenik Momčilo sa našom Crkvom prolazi golgotu komunizma. Otac Momo na svakom koraku svedoči da je spreman da i životom brani Riječ Svetog Jevanđelja i kao prvi rektor Cetinjske bogoslovije iz perioda obnovljenog rada od 1992. godine. Spremnost da rizikuje, da sve žrtvuje i da uvek na prvo mesto stavi služenje Bogu i narodu, prepoznala je, ne samo njegova pastva, već Boka Kotorska i cela Crna Gora, a i šire, te on postaje jedan od najsjajnijih svetionika naše cele Crkve.

7. septembra, te 1969. godine, na Svetoj liturgiji na kojoj je rukopoložen, novi mladi dvadesetčetvorogodišnji paroh nadahnuto besedi i uliva nadu mnogobrojnim vjernicima koji su se tada okupili u kotorskom hramu, što je bez prestanka činio pola veka.

