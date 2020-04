SRAMOTNA IZJAVA RANKA KRIVOKAPIĆA U SKUPŠTINI CG: U Srbiji prodavali svinje dok je Cetinje bilo slobodno!

"Imam dužnost da branim dostojanstvo Cetinja kao crnogorske prestonice od svih, počevši od vašeg mitropolita do našeg člana. Na Cetinju se igrao tenis i golf, pre nego u Beogradu. Tamo su štampane knjige prvi put među Južnih Slovena. Tamo je postojalo ime Južnih Slovena kad su svi ostali ljubili papuče. Tamo je bio pismeni Njegoš, dok je nepismeni „Silni“ prodavao svinje u Austrougarsku. E, to je ta razlika", izjavio je Ranko Krivokapić.

Reagovao je Andrija Mandić, predsednik Nove srpske demokratije i član predsedništva Demokratskog fronta:

"Krivokapić vređa čitav narod i one koji su vladali jednom od srpskih država, a kao da su ovde svi bili pismeni. Bio je Njegoš pismen, a ostali svi nepismeni – u Cucima, Morači i svugde. U Srbiji je knjaz bio nepismen, a oko njega svi pismeni. I on se oslanjao na te pismene. I Njegoš je napisao posvetu „prahu oca Srbije“, opisujući Karađorđa onako kako je zaslužio da ga opiše jedan srpski vladika i crnogorski mitropolit. Nema smisla da se ovakva mržnja širi u državi koja do svog zadnjeg momenta postojanja je bila srpska država. To je govor mržnje. Poštenije je da vi iz DPS-a i SDP-a obnovite rad KPJ, nego da se kao komunisti predstavljate kao socijaldemokrate". Usledila je reakcija poslanika Ujedinjene Crne Gorana Radonjića.

"Krivokapić već 20 puta vergla jedno te isto. Prvo, nije „Miloš Silni“, Dušan je „Silni“, a Miloš je „Veliki“. Čovek mora da zna elementarno pa da nešto komentariše. Uvreda je da vi podstičete nekoga da bude Srbin. Nemojmo da se bavimo nečijom nacijom, nemojmo da pljujemo njegove vladare, nego kažimo nešto o ekonomskim merama da mu bude bolje", kazao je Radonjić.

