DRAMATIČAN APEL MITROPOLITA AMFILOHIJA MILOVOM REŽIMU: Sudite meni, oslobodite Joanikija! (VIDEO)

Molimo one koji su na vlasti da pod hitno oslobode nevinog episkopa Joanikija i njegove sveštenike. Ako treba neko da bude hapšen i suđen, neka to da bude mitropolit crnogorsko-primorski, naslednik Svetog Petra Cetinjskog, poručio je crnogorskim vlastima mitropolit Amfilohije.

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije uputio je povodom hapšenja vladike Joanikija i sveštenika poruku kojom traži da oni budu oslobođeni.

„Za praznik Svetog Vasilija Ostroškog, slava mu i milost, obratio sam se narodu od ćivota Svetog Vasilija, obratio sam se istog dana i iz Sabornog hrama Svetog Vasilija u Nikšiću, pozivajući sav narod da u duhu i u ime Svetog Vasilija zajednički proslavimo tog velikog svetitelja Božjega, da se jednim srcem i jednom dušom zagrlimo kod njegovog ćivota. Danas pozdravljam narod u Crnoj Gori od ćivota Svetog Petra Cetinjskog, a juče smo u ime Episkopskog savjeta uputili saopštenje za javnost, gdje smo zamolili državne vlasti da nevino zatvorene, vladiku Joanikija i sveštenike, pod hitno oslobode iz zatvora. I računali smo da će se to dogoditi“, navodi mitropolit.

Dodaje da se to, nažalost, nije dogodilo i to je „izazvalo reakciju naroda, iako smo mi u tom saopštenju pozvali narod da ostane u svojim domovima, da se mirno i spokojno pomole Bogu, da se saborno pomole Bogu za zdravlje i spasenje svih ljudi koji boluju od tog i drugih virusa i da bi se izbjegli bilo kakvi građanski sukobi i nesporazumi u Crnoj Gori.“

„Nažalost, vlast to nije ispoštovala i zato je došlo do sinoćnjih zbivanja u Crnoj Gori, gdje su nastradali vjernici, ona djeca koja su prebijena u Pljevljima i u isto vrijeme čuvari reda, što je tragično za sve nas, tragično za Crnu Goru, tragično pred svijetom i Evropom. Zato se obraćam od ćivota Svetog Petra Cetinjskog da se vratimo Bogu ljubavi, da se vratimo jedni drugima u ljubavi, bez obzira kakvih opredeljenja bili u Crnoj Gori: vjerskih, nacionalnih, političkih i drugih. Da se vratimo uzajamnosti, bratskoj slozi i slobodi. To je ono što je suštinsko, što i danas poručujem i molim one koji su na vlasti da pod hitno oslobode nevinog episkopa Joanikija i njegove sveštenike koji su u zatvoru i da se prekinu ove diobe i ova sukobljavanja koja su u Crnoj Gori prisutna ne od juče, nego još od vremena Svetog Petra Cetinjskog, a naročito nakon 1945. godine, od vremena onog savremenog bratoubilaštva i bogoubilaštva“, navodi Amfilohije.

Kaže da kao „naslednik Svetog Petra Cetinjskog oseća obavezu da pozove na bratsku ljubav, kako bi zavladala ljubav u Crnoj Gori“, dodajući da je to „nasušna potreba“.

„Ako neko ima da odgovara za nešto, ja molim one koji su na vlasti – ja ću to i napisati u pismu gospodi predsjedniku i premijeru ovih dana – da odgovaram ja. I ako treba neko da bude hapšen i suđen, neka to da bude mitropolit crnogorsko-primorski, naslednik Svetog Petra Cetinjskog. I ako je kriv, neka bude suđen“, poručuje Amfilohije i podseća da „neće biti prvi mitropolit koji je suđen“.

„Ja molim sve, ako neko treba da bude suđen za to što se događa u Crnoj Gori i za zbivanje naroda u Crnoj Gori, onda treba prije svega mene da sude. Ja sam spreman da izađem na sud i da, ako treba, budem i osuđen i pet, i deset godina, i koliko god treba…“, navodi Amfilohije. On je zamolio sadašnju vlast u Crnoj Gori „da prestane da zloupotrebljava samu sebe i organe vlasti protiv naroda“.

„A u isto vrijeme, molimo i narod da svojim ponašanjem ne izaziva vlast, nego da se zajednički svi potrudimo, cjelivajući mošti Svetoga Petra, pomiritelja i iscjelitelja i Svetoga Vasilija Ostroškoga, da se objedinimo u bratskoj ljubavi i zajednici, sa svim razlikama koje su nam svojstvene. To je moja molba, da ne kažem i moj zahtjev i potreba“, rekao je mitropolit.

On je poručio narodu da je „crkva bila i ostala sa njim“ i dodao da litije koje su održavane u Crnoj Gori nisu političke, kako su ih neki proglašavali, već „litije naroda koji se dogodio, koji se vratio i hoće da se vrati ćivotu Svetoga Petra i moštima Svetoga Vasilija Ostroškoga i da hodi njihovim putem.

