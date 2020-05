ADVOKAT VLADIKE JOANIKIJA OTKRIVA: Nisu mu skidali krst i mantiju, policija se ponašala korektno

To je izjavio advokat episkopa budimljansko-nikšićkog Joanikija Sava Kostić koji je naveo da su mu svi potvrdili da se policija prema njima ponašala veoma korektno.

„Kada sam došao u stanicu policije omogućeno mi je da se vidim sa vladikom, ne u prostoriji u kojoj je boravio, nego u jednoj kancelariji. Pitao sam ga da li su tačne priče da su mu u policiji skidali krst, mantiju, da su se nekorektno ponašali, na što mi je on rekao: ‘Daleko od toga. Ti ljudi bili su više nego korektni. Oni samo rade svoj posao“, rekao je Kostić.

Kostić je dodao da je od vladike saznao da su im nadležni omogućili da se pričešćuju i da su u svemu bili uvaženi.

Podsetio je da je Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću podnelo optužni predlog protiv njih „zbog krivičnog dela nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti“. Za ovo krivično delo, dodaje Kostić, propisana je novčana, ili kazna zatvora do jedne godine.

„Ako se ima u vidu činjenica da nijedan od osumnjičenih ranije nije kažnjavan, biće vrlo interesantno videti postupanje i odnos suda prema osumnjičenima u daljem toku postupka, ako se postupak uopšte i nastavi“, istakao je Kostić.

Kako pojašnjava, optužni predlog biće prosleđen pisarnici Osnovnog suda u Nikšiću gde će se metodom slučajnog odabira odrediti sudija, koji će razmatriti spise i doneti odluku da li postoje uslovi da se optužni predlog vrati, ili potvrdi i zakaže suđenje.

Drastična nezakonitost u postupanju policijskih službenika, tvrdi advokat, bila je naredba vladici i ostalim sveštenicima da na saslušanje pođu u službenim vozilima i prinudno budu dovedeni u nikšićki Centar bezbednosti. To je bio pokušaj nepotrebnog demonstriranja sile, dodaje Kostić. On naglašava i da je od izlaska vladike iz pritvora, pa do kraja njegovog obraćanja okupljenom narodu, sve proteklo u korektnom ambijentu.

„Kad su se građani spontano okupili ispred tužilaštva i suda, i na tom prostoru boravili ceo dan da bi dočekali vladiku, policija je imala puno zakonsko ovlašćenje da preduzme radnje zbog neprijavljenog okupljanja. Ipak, gestom tolerancije pokazali su da su uzeli u obzir širi kontekst cele situacije“, kazao je Sava Kostić za Novosti.

Kostić veruje da će u daljem toku postupka sve proteći u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, uz poštovanje moralnih načela svih učesnika u postupku.

Kurir.rs/Sputnjik

Kurir