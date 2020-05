KNEŽEVIĆ PONOVO RAZVALIO U SKUPŠTINI: Crnu Goru niko ne prepoznaje kao KORONA-FRI destinaciju osim ona samu sebe! VIDEO

Jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Milan Knežević na sednici Skupštine, u četvrtak 28. maja, na kojoj je prisustvovao predsednik Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) Milutin Simović, rekao je da je Crna Gora proglašena korona-fri destinacijom samo zato jer je vlast procenila da će to biti dobar način promocije zemlje u Evropi i svetu.

On je istakao da Crnu Goru niko ne prepoznaje kao korona-fri" destinaciju osim ona samu sebe i dodao da je to zato što „u Crnoj Gori korona igra crnogorsko“.

- Ja ne znam gospodine Simoviću da li vi i ja živimo u istoj državi. Slušajući vas i poslanike DPS, imam osećaj da vi živite na Marsu, a da mi svi ostali živimo u nekakvoj državi koja se zove Crna Gora, i koja ima realne probleme, i koja će teško izaći iz ekonomske pandemije.

A zašto je korona poslednja došla gospodine Simoviću u Crnu Goru? Zato što niste imali testova. Zato što ste bili potpuno nespremni za njen dolazak. I da vam se pojavila na sednici Vlade Crne Gore vi ne je biste prepoznali. Mogla se sa svima vama rukovati.

A zašto je prva otišla? Zato što ste vi sami procenili da će to biti nekakva vrsta evropskog i svetskog imidža, proglašavajući Crnu Goru za korona-fri. Mene to podseća na one restorane gde piše "free wi-fi" da bi se privukli tursti, a kad uđete ništa.

Objasniću vam i zašto. Vi ste napravili spisak država u koje je dozvoljeno građanima Crne Gore da putuju, jer ste ih proglasili za države koje su epidemiološki stabilne. Među njima su i Nemačka i Hrvatska.

Dan posle toga Nemačka je saopštila svojim građanima da ni slučajno ne idu u Crnu Goru jer tamo korona igra crnogorsko, iako mi to ne želimo da priznamo.

A evo da vam uhvatim muštuluk, vaša Hrvatska je donela spisak od 12 država sa kojima će otvoriti granice od 1. juna - Nema Crne Gore na spisku.

