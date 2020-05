HAOS U BUDVI: Demokratski front ostaje bez vlasti, za odbornika-preletača tvrde da je bio otet i drogiran (VIDEO)

Policijske snage obezbeđuju prostor gde se nalazi montažni šator u kom se održava današnja sednica SO Budva.

Kako je saopšteno, u šator mogu ući samo odbornici i novinari.

Lider budvanskih Demokrata, Mijomir Pejović je zatražio da sednica Skupštine opštine Budva na čijem dnevnom redu je razrešenje gradonačelnika Budve, Marka Carevića (Demokratski front), bude odložena jer je, kako je rekao, nezavisni odbornik Stevan Džaković bio drogiran i otet.

Sednici je prethodio haos zgrade Opštine gde je interventna jedinica pokušala da rastera okupljene građane.

Gradski menadžer, Milo Božović je tokom sukoba s policijom rekao da policija nema ovlašćenje i rekao građanima da uđu u zgradu Opštine.

Nakon toga je došao Carević koji je bio na sastanku sa jednim od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrijom Mandićem i rekao policiji da se skloni i da ih pusti da rade.

Carević je kazao je da je ovo okupacija i da neće pristati da rade dok je oklopljena policija oko skupštinske sale.

Carević je tražio i broj direktora Uprave policije, Veselina Veljovića.

Policija je svuda oko improvizovane skupštinske sale i legitimiše sve koji nameravaju da priđu improvizovanoj sali.

Demokratski front je pre dva dana upozorio da “DPS zajedno sa Crnogorskom i nezavisnim odbornikom Stevanom Džakovićem ima plan da brutalno kršeći zakon, statut i poslovnik održi paralelnu kvazi-sednicu u Budvi i na taj način pokuša da smeni aktuelnu vlast”.

Budvanske Demokrate upozorile su da je na sceni protivustavno i protivzakonito prekrajanje izborne volje građana Budve i otimanje vlasti.

Prema rečima Dragana Krapovića, poslanik i koordinator Demokratske partije socijalista (DPS) za Budvu, Andrija Nikolić, bio je u petak u zatvorenom hotelu "Blue star".

"Tamo je bio i predsednik DPS Budva Predrag Jelušić. Oni su oteli, kidnapovali Stevana Džakovića, jer ga ne mogu prepoznati na jučerašnji dan. Ovo je nedopustivo. Moram reći da je Džaković punih tri i po godine ovaj grad držao kao taoca i na najbrutalniji način nas ucenjivao. Pitam da li je Džaković isto tražio od DPS usvajanje otvorenih lista. Oni su u mogućnosti da to odmah urade. On je otišao sa njima i pokušava, što je nedopustivo da se uzme glas opozicionog DF i poneti ga DPS. To se ne radi. Pošteno je bilo reći da mu ovi ljudi ne valjaju i da vrati mandat”, naveo je.

Inače, u gotovo svim delovima Budve osvanuli su leci sa političkom “umrlicom” nezavisnog odbornika Stevana Džakovića, nekadašnjeg odbornika Pokreta za promjene, čiji je glas presudan za smenu gradonačelnika Marka Carevića i predsednika parlamenta Krsta Radovića.

DF je još ranije pozvao Džakovića da vrati mandat koji je dobio sa njihove liste.

