ČELNIK BUDVE PORUČIO MILOVIM JURIŠNICIMA Marko Carević: Između funkcije i SPC, biram crkvu! Ne prodajem veru za večeru!

"Pripadam grupaciji koja nije prodala veru za večeru. Ovo je moja država Crna Gora, ne postoji niko ko bi me mogao posvađati s mojim Crnogorcima", rekao je Carević na sednici opštinske skupštine na kojoj se raspravlja o njegovom smenjivanju.

Kako prenosi RTCG, on je istakao da su na delu politička korupcija i rušenje Ustava.

"Svedoci smo pokušaja rušenja Ustava Crne Gore i prekrajanja izborne volje građana. Mi danas ovde imamo političku korupciju koja se predstavlja kao moralni čin", rekao je Carević.

On je istakao da će na narednim izborima "do nogu potući one koji ih na ovakav način smenjuju".

"Otimanjem izborne volje potpisali ste svoju političku smrt", poručio je Carević svojim protivnicima.

Odbornica Crnogorske partije Andela Ivanović saopštila je kako za smenu Carevića imaju više razloga koji su političke i pravne prirode.

Pred sam početak današnjeg zasedanja, navodi RTCG, došlo je do tenzija ispred Opštine zato što je policija kazala okupljenima da se raziđu. Tada je gradski menadžer Milo Božović rekao svima da uđu u zgradu Opštine, a da se policija raziđe. Došlo je do guranja i provokacija.

Stevan Katić, gradonačelnik Herceg Novog, u razgovoru za portal Telegraf.rs je otkrio kada očekuje da granice za Srbiju budu otvorene, što je trenutno najvažnije pitanje kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori. Jedni bi na more ili da vide familiju, a drugi bi da im dođu devojke, unuci...

Takođe, komentarisao je najnovija događanja, kao i izjavu premijera Crne Gore, koji je na jučerašnjoj sednici rekao da je u "Herceg Novom pogaženo sve crnogorsko".

"Nisam stigao da pratim crnogorski parlament, jer nemam vremena toliko, imam nekih obaveza kad je u pitanju Herceg Novi. Ništa nije pogaženo, Herceg Novi ima jasan stav prema zvaničnoj politici države, koji često ne korespondira s tim njihovim stavovima", kaže Katić.

"Mi ne pravimo razliku između Srba i Crnogoraca, jer smatramo da je to jedan narod, a oni sve što rade, rade da bi produbljivali te podele, kako bi i dalje na njima vladali, a to traje već 30 godina, ista garnitura vlasti je. Pre 30 godina su isti ti gazili crnogorstvo, a danas ga zdušno veličaju".

