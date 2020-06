ACO USRED GRADA DRŽI VIŠE OD 20 VUKOVA I NIKO MU NIŠTA NE MOŽE: Žive u malim kavezima, komšije ne mogu da veruju (VIDEO)

Novović je pre nekoliko godina najavljivao da će izgraditi nešto nalik zoo-vrtu i da će vukove premestiti, ali se to nije desilo.

Slučaj Novovića i “toloških vukova” javnosti je poznat godinama. Zbog toga što drži vukove u naseljenom mestu i u blizini njihovih kuća, više puta negodovale su i komšije. Više puta reagovale su i nadležne službe - iz UIP podsećaju da je zbog toga što nema dozvolu za držanje vukova, i ranije reagovala ekološka inspekcija.

Poslednji put, inspektori su, u saradnji sa drugim institucijama, Novovića obišli 25. maja.

foto: Youtube/SRPSKA RTV

Iz Uprave za inspekcijske poslove rekli su da je Novović izjavio da je podnosio zahtev za dobijanje dozvole, ali da je nije dobio zbog nedostatka prostora jer su njegovi kavezi manji od propisane površine.

Novović je dodao i da radi na obezbeđivanju uslova za držanje vukova, odnosno, da priprema na drugoj lokaciji odgovarajući prostor. Međutim, slično obećanje dao je i pre desetak godina.

U to vreme, Novović je imao pet odraslih vukova i tri mladunčeta. Tokom inspekcijskog nadzora pre nekoliko dana, utvrđeno je da u dvorištu kuće, u više kaveza, u naseljenom mestu drži više od 20 vukova. U jednom od kaveza, kako su kazali iz UIP, zatočene su tri ženke starosti do godinu dana, u drugom je par vukova - mužjak starosti do dve godine, ženka starosti do tri godine i četiri mladunca do sedam dana.

foto: Youtube/SRPSKA RTV

U trećem kavezu je ženka sa sedam mladunaca, takođe do nedelju dana starosti, u četvrtom, koji ima i jazbinu, zatočen je par - mužjak starosti 12 godina, ženka stara pet godina i četiri mladunca starosti do sedam dana. Ukupno osam odraslih i 15 mladih vukova.

Novović kaže kako vukove drži 35 godina, kada je nabavio prve mladunce. U izveštaju piše i da je rekao da su trenutno zatečeni vukovi četvrta generacija, da su uzgajani u zatočeništvu, te da nijedan od nije direktno iz prirode.

Zabrinuti građani su snimili i video na kojem je prikazan vuk u zatočeništvu, dok jede prase.

I kao više puta dosad, Novoviću će biti naloženo da premesti vukove i pribavi dozvolu za držanje vukova u zatočeništvu na odgovarajuću lokaciju.

U slučaju da Novović ne postupi prema nalogu nadležnih, institucije će tek da se međusobno konsultuju kako da nađu odgovor na to pitanje.

Prema Zakonu o zaštiti prirode, svi koji nabave divlju vrstu životinja koju nameravaju da drže u zatočeništvu, u obavezi su da podnesu zahtev za izdavanje dozvole i da o tome obaveste nadležne, u roku od 30 dana od dana pribavljanja životinje. U suprotnom, rizikuju novčanu kaznu od 2.000 do 40.000 evra za pravno, odnosno 250 do 2.000 evra, za fizičko lice.

Prema Pravilniku o držanju zaštićenih divljih životinja koji je donesen pre deset godina, sisari se ne mogu držati isključivo u kavezima, već je za njih neophodno obezbediti uređen spoljašnji prostor. Tako je za par vukova, prema domaćem propisu, neophodno obezbediti 100 kvadrata spoljašnjeg prostora.

Kurir.rs/Vijesti.me (Damira Kalač)

Foto: Youtube/SRPSKA RTV

