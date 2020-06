DETALJI RATA 2 CG KRIMI KLANA IZA REŠETAKA: Drecun pretrčao krug i zario nož u leđa Raduloviću!

Ranko Radulović (60) izboden je juče u spuškom Istražnom zatvoru u nastavku rata kriminalnih grupa, okupljenih oko škaljarskog i kavačkog klana, saopšteno je Vijestima iz više nezvaničnih izvora.

Njega je dva puta u leđa ubo Cetinjanin Nikola Drecun, improvizovanim bodežom.

Nikšićanin je šetao takozvanim većim krugom u kojem se rekreiraju pritvorenici, kada je iz manjeg kruga za šetnju dotrčao Drecun i dva puta ga ubo u leđa, rekao je sagovornik Vijesti.

Dva kruga odvojena su betonskim zidom, ali su zajedničke stepenice koje vode do oba terena.

Nije jasno kako je dvadesetšetogodišnji Cetinjanin uspio da utrči u zabranjenu zonu naoružan i napadne šezdesetogodišnjaka.

Nadležni će utvrditi da li je i ko od zaposlenih napravio propust tom prilikom.

“Drecun nije savladao bilo kojeg stražara da bi došao do Radulovića”, kazao je sagovornik Vijesti.

Radulović predvodi ekipu navodno blisku škaljarskom kriminalnom klanu, dok je mladi Cetinjanin, prema istim informacijama, navodno vojnik takozvanog kavačkog klana.

Oni nisu mogli imati kontakt, pa ni konflikt unutar zatvora, jer zatvorske vlasti, kako tvrde, vode računa da se članovi suprotstavljenih klanova ne sreću iza rešetaka.

Radulović je i juče šetao sa cimerima iz svoje ćelije, a Drecun sa kolegama iz svoje sobe, među kojima su i navodni članovi kavačkog klana Radislav Gile Stanišić i Nemanja Zurovac.

Vijestima je rečeno da je ista ekipa istovremeno već duže šetala odvojenim krugovima. Ta informacija nije zvanično potvrđena.

“Ekipa oko Drecuna imala je kada da organizuje napad, s obzirom da već duže šetaju jedni pored drugih, odvojeni zidom”, kazao je jedan od sagovornika.

Drecun saslušan

Prema nezvaničnim informacijama, Drecun je juče saslušan...

Vijestima je iz policije rečeno da utvrđuju sve činjenice: “Policija u saradnji sa tužilaštvom, preuzima radnje iz svoje nadležnosti”, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, juče je zvanično saopšteno da je do incidenta došlo oko 10.20 časova:

“Na otvorenom prostoru namenjenom za boravak i rekreaciju pritvorenih lica, došlo je do incidenta između pritvorenih lica N.D. i R.R., tako što je pritvoreno lice N.D. izvršilo fizički napad na pritvorenika R.R., kojom prilikom mu je oštrim predmetom naneo telesne povrede u vidu ubodnih rana. Pritvorenik R.R. je odmah nakon incidenta pregledan od strane zatvorskog ljekara i sproveden u KCCG, radi dalje medicinske opservacije. O navedenom događaju Uprava za izvršenje krivičnih sankcija je bez odlaganja obavestila Upravu policije - OB Danilovgrad, u cilju preduzimanja radnji i mera iz okvira njihove nadležnosti”, navodi se u saopštenju UIKS-a.

Suđenje Raduloviću

U toku je suđenje Raduloviću u podgoričkom Višem sudu, koji se tereti za stvaranje kriminalne organizacije.

Grupa kojoj navodno pripada, planirala je, prema optužnici, više likvidacija, među kojima i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i njegovog sina.

“Nisam hteo da ubijem glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića ni njegovog sina, niti pripadam bilo kom klanu, pa ni klanu braće Vukotić”, ispričao je Ranko Radulović, iznoseći odbranu pred Većem sutkinje Ane Vuković, na suđenju koje je zatvoreno za javnost.

“Sve je to laž i proizvoljna izmišljotina. Kunem se u dva svoja sina, da specijalnog tužioca Milivoja Katnića nikada nisam pratio, ne znam gde živi, niti sam do predmetne optužnice znao da ima sina. Ako sam ja Milivoju Katniću išta loše pomislio za njega i njegovog sina, a kamoli radio, neka se vrati meni i mojim sinovima. Nisam povezan ni sa jednom kriminalnom organizacijom... pa ni sa Igorom Vukotićem i Jovanom Vukotićem”, tvrdio je Radulović, a piše u zapisniku u koji su “Vijesti” imale uvid.

Tada je kazao da iz principa ne želi da odgovara na pitanja tužilaštva, “jer je njihova optužnica zasnovana na lažnom iskazu svedoka saradnika”.

Radulović je u sudnici rekao i što misli o Katniću i njegovoj navodnoj vezi sa kavačkim klanom, objašnjavajući da je to rekao u neformalnom razgovoru tokom saslušanja kod specijalne tužiteljke Radović:

“Rekao sam da ga znam 20 godina, da je to častan i pošten čovek i da je ovo sramota što se radi - stavljati tužioca na ovakav spisak i mene stavljati i meštati u to. Moje mišljenje nikada nije bilo, niti će biti, da je Katnić davao bilo kakvu podršku kavačkom klanu. Ja znam ko je Milivoje Katnić i ko je familija Katnić. O toj familiji i njemu lično znam samo sve najbolje da su časni i pošteni”.

Objasnio je i da nije imao razloga da se boji od Katnića, iako je specijalni tužilac:

“Jer nisam počinio nikakvo krivično delo, pa nisam ni mogao strahovati da ću dobiti neku dugotrajnu robiju i da će on u tom smislu to podržati kao tužilac. Kao što sam rekao, ne znam gde živi Milivoje Katnić, jedino sam, nekad davno, sa kumom Miloradom Jabučaninom, koji je u srodstvu sa Milivojem Katnićem, bio na saučešću... Milivojevog bratanića. Pa valjda ne bi kum na kum udario, to ni narkomani ne bi uradili”.

Konstatovao je i da “super poznaje, nekih 30 godina” visoke policijske funkcionere Duška Golubovića i Zorana Lazovića, čije je ubistvo, prema optužnici, planirano.

Navodni šef jednog od klanova obuhvaćenih optužnicom, kazao je da mu nije poznato da Lazović i Golubović podržavaju bilo koji klan, pa ni kavački:

“Ne, ni dao Bog... Mislio sam da su Golubović i Lazović pravi profesionlaci, i da nikada sebi ne bi dozvolili tako nešto, nisu valjda poludeli. To su školovani ljudi, nemaju oni nikakve potrebe za tim, kao što nemam ni ja”.

Hapšenje Drecuna

Drecun je uhapšen sredinom februara 2019. godine, a iz Uprave policije tada je saopšteno da su njihovi službenici u kratkom roku identifikovali, locirali i lišili slobode lice osumnjičeno da je sakrilo improvizovanu eksplozivnu napravu u suterenu jedne stambene zgrade...

Tada je objašnjeno da je improvizovana bomba pronađena po prijavi građana.

“Naprava je uspešno demontirana od strane službenika Grupe za antiteroristički pregled kojom prilikom je pronađeno oko 300 grama eksploziva. Tragovi i dokazi su izuzeti i upućeni na veštačenje u Forenzički centar”.

Rečeno je i da su policijski inspektori operativnim i terenskim radom došli do sumnje da je eksplozivnu napravu sakrio pripradnik organizovane kriminalne grupe - Drecun.

“Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je osumnjičeni imao nameru da skrivenu eksplozivnu napravu upotrijebi prilikom izvršenja teških krivičnih dela”, saopšteno je iz policije.

Drecuna pretukli 2018. na Cetinju

U septembru 2018. godine, mediji su objavili da su Drecuna pretukli sugrađani Miloš Đuričković (50), Milorad Radulović (48) i Risto Mijanović (31).

To se dogodilo na Cetinju.

Đuričković je brat ubijenog Radomira Đuričkovića, ali i blizak prijatelj juče ranjenog Ranka Radulovića.

Prema optužnici Specijalnog državnog tužilaštva, upravo Radulovićeva ekipa pokušavala je da napravi zasedu ubicama Đuričkovića, očekujući da će oni bežati starim putem preko Čeva.

