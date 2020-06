GRADONAČELNIK BUDVE SMENJEN U HOTELU: Odbornici DPS nisu mogli da uđu u opštinu, sednicu održali u apartmanu

U SO Budva nije, kako je bilo najavljeno, održana sednica Skupštine koju je sazvala opozicija koja tvrdi da ima većinu i pravo po statutu da to uradi. Pošto im je bilo onemogućeno da uđu u lokalni parlament, odbornici su otišli do sale apartmana "Limun" na Slovenskoj plaži i tu su održali sa koje je proglašena smena vlasti.