OGLASIO SE BJELOPOLJAC MILJAN ĐUKIĆ POSLE HAPŠENJA: Prete da će da me ubiju zato što sam Srbin, vernik i opozicionar

Podsetimo, u četvrtak ga je policija u Bijelom Polju privela bez ikakvog naloga. Nakon višesatnog zadržavanja, pušten je na slobodu.

"Braćo i sestre, rode srpski, zovem se Miljan Đukić, Srbin sam iz Bijelog Polja. Živim u porobljenoj Crnoj Gori koju je okupirao krvavi DPS režim. Te sluge NATO guše i ugnjetavaju svakog časnog Srbina Crnogorca koji voli Crnu Goru naših dedova koji su svi bili Srbi", kaže u svojoj ispovesti Đukić.

On naglašava da je pripadnik, odnosno, član srpskog sokolskog društva „Miloš Obilić“ i član Nove srpke demokratije.

„U mojoj kući se nalazi srpski klub. Režim Mila Đukanovića godinama progoni mene, i moju porodicu. Hapse me, pretresaju kuću, iživljavaju se nad mojom decom, ali ne damo se. Znam da sloboda skupo košta“, kaže Đukić.

Na pitanje koji je razlog režimske torture nad njim i članovima njegove porodice, Đukić navodi:

„Smetaju im moje učešće u litijama, moje milo srpstvo. Srećan sam što sam Srbin iz Crne Gore, volim Srbiju i sve srpske zemlje“.

Dalje navodi kako se u Crnoj Gori vodi velika borba za opstanak srpskog naroda.

"U Crnoj Gori je mnogo teško za srpski narod. Hapse nam vladike, sveštenike. Hoće da izmisle neku drugu naciju, ali nećemo dati. Moraće da prođu preko naših leševa. Što se mog slučaja tiče, svo zlo koje dolazi prema meni je od Zorana Lazovića. Te ljudske kukavice uhapsile su me juče samo što sam stavio pesmu na mom profilu o Danku Gogiću, komandiru bjelopoljske policije koji je sa Eminom Hodžićem na planini Bjelasici, cepao i skrnavio zastavu Srbije. Trobojku koja je bila istaknuta na tabli, pri čemu su ih meštani snimili. Gogić im je psovao majku srpsku i pretio. To skrnavljenje moje zastave me je pogodilo u srce, napisao sam pesmu i zbog toga sam uhapšen. Odmah su mi stavili lisice na ruke, a sve po nalogu Zorana Lazovića. Državna bezbednost (DB) mi preti da će da me ubiju. Mogu me ubiti – ne mogu me pokoriti. Nikada neću izdati svoj narod. Zoran Lazović, ta kukavica i da me ubije, ima braće Srba koja bi me osvetila", ispričao je.

Na kraju razgovora za In4s.net Đukić je poručio: „Živela Njegoševa Crna Gora i Srbija. Živele srpske zemlje. Ne damo svetinje! Amin“.

Kurir.rs/In4s.net

Foto: Youtube/Svet na dlanu

Kurir