CAREVIĆ I RADOVIĆ NA SLOBODI: Gradonačelnik Budve došao na štakama i sa skupljena TRI PRSTA pozdravio narod! (VIDEO)

Gradonačelnik Budve Marko Carević i predsednik Skupštine opštine (SO) Budva Krsto Radović pušteni su na slobodu.

Carević, koji se pojavio sa gipsom na nozi, je kazao da su oslobođeni krivične odgovornosti. Svi su pušteni, osim njegovog sina koji je, kako navode Vijesti, navodno napao službeno lice.

Oni su se obratili okupljenom narodu, pozvali na mir i poručili "novom rukovodstvu" Budve iz DPS-a da će poslednju reč ipak imati narod i to na izborima za koji mesec.

foto: Facebook/Vijesti.me

Carević je kazao da ovo sto je danas urađeno u Budvi, rade samo "kukavice i izrodi."

“Pogledajte uniformisano lice sa puškom na vratima Opštine, da li je to ta demokratija na koju se poziva Crna Gora? Videli ste jutros kako kukavice bestidno gaze i ruše sopstveni Ustav na koga se pozivaju. Ulaze i ruše i sprovode svoju diktaturu. Da li je to ta Crna Gora na koju se pozivaju. Mi gradimo Crnu Goru na ljudskosti, na dostojanstvu i na onome na čemu smo podizani, a to je ljudska reč”, poručio je.

Pred okupljenim narodom pojavili su se sa vidljivim povredama od jutrošnjeg hapšenja.

Carević, Radović i sekretar za investicije u Opštini Budva Mladen Mikijelj, uhapšeni su rano jutros na najbrutalniji način u upadu specijalaca u Opštinu Budva, nakon čega su se građani okupili na protestu pred zgradom policije.

foto: Facebook/Vijesti.me

Carević je iz zgrade policije izveden na sporedni izlaz i prevežen u risansku bolnicu odakle je izašao sa gipsom na nozi.

Podsetimo, nakon brutalnog prebijanja i hapšenja funkcionera Opštine Budva, policija je blokirala ulaz u grad a narod je u velikom broju polčeo da se okuplja pred gradskim institucijama zahtevajući njihovo oslobađanje i protestujući protiv brutalne primene sile i načina na koji je preuzeta vlast u ovom gradu.

Na brojnim snimcima sa lica mesta videlo se kako je SAJ uz lomljenje stakla, batine i suzavac hapsio gradske čelnike.

Kurir.rs

Kurir