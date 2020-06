VIŠE OD 100 LEKARA IZ NIKŠIĆA PRKOSI VLASTIMA: Mi smo sa svojim narodom i uz svoju crkvu

Nakon što su se saopštenjem za javnost obratila 73 lekara i stomatologa iz Nikšića, učesnici nedeljne litije, kao i oni koji ih podržavaju, reagujući na saopštenje OO DPS-a da su učešćem u „molitvenom hodu“ pristali da budu paravan za one koji su prošle nedelje predvodili litiju u Nikšiću čime su bacili „ljagu na profesiju i oglušili se o mere NKT-a“, javilo se još lekara koji žele da budu na spisku onih „koji su sa svojim narodom i uz svoju crkvu“.

„Lekari, učesnici nedeljnog molitvenog hoda, prošlih i svih budućih litija, kao i lekari koji nas podržavaju! Nemamo nameru da se obraćamo anonimnom autoru današnjeg DPS saopštenja. Pišemo ovo zbog građana Nikšića i svih slobodomislećih ljudi u Crnoj Gori. U nedelju nas je, kao i svaki put do sada, ujedinila ljubav prema Bogu, poštovanje tradicije i borba za pravdu. To je, po našem mišljenju, neosporni dokaz patriotizma i empatije prema svakom čoveku ponaosob. Ni u jednom trenutku nismo prekršili propisane mere NKT-a, a još manje se ogrešili o osnovne postulate lekarske etike. Mi, dole potpisani, smo ostvareni u ljudskom i profesionalnom smislu, te stoga kategorički odbacujemo mogućnost da smo na bilo koji način izmanipulisani. To je bila naša odluka, proistekla iz želje da budemo uz svoju crkvu i sa svojim narodom. Prvo kao ljudi, a potom i kao lekari, uvek ćemo ustati protiv svakog vida diskriminacije, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost onoga ko trpi nepravdu".

Na spisku ima mnogih lekara, stomatologa i jedan veterinar.

Kurir.rs/Vijesti.me Foto: Facebook/Vladislav Dajković

