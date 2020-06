MARKOVIĆ ZAPRETIO BUDVANIMA: Ako ne bude mesta razumu, država će to rešiti za 15 minuta!

"U Budvi će važiti zakoni ove države, a ne zakon organizovane rulje, a ako ne bude mesta razumu, država će to rešiti za 15 minuta", poručio je premijer Duško Marković.

On je odgovarajući na pitanja novinara nakon premijerskog sata u Skupštini, rekao da tenzija u Budvi ima zato što je država trpeljiva i pokušava da obezbedi razumu da uzme prostora.

"Zar mislite da ćemo dozvoliti neovlašćenim ljudima da maltretiraju ovlašćene narodne predstavnike i da blokiraju instutucije? Ovo što sada dešava nije zato što je država slaba, već zato što je trpeljiva i želi da da priliku razumu, ako ga ne bude imalo država će to rešiti za 15 minuta", rekao je Marković.

Na pitanje zašto DPS preuzima vlast u Budvi dva meseca pred izbore, on je odgovorio da odluka o promeni vlasti u Budvi nije odluka DPS i rukovodstva DPS.

"Time se kao potpredsednik DPS uopšte nisam bavio. Formirana je nova lokalna većina. Odbornici koji su većinu davali prethodnoj vlasti, Demokratama i DF su jednostavno nezadovoljni u toj koaliciji odlučili da zatraže i drugu većinu i preuzmu odgovornost za funkcionisanje lokalne uprave. Znači, to je volja odbornika u Budvi, a ne u vrhu DPS“, rekao je Marković.

On je pitao da li je logično da DPS kao opozicija podrži predlog za rušenje onih koji su na vlasti? Opozicija na centralnom nivou svako malo pokušava da promeni vlast na centralnom nivou. To je prirodno. Šta ste očekivali, da DPS u Budvi kaže – ne, mi nećemo da menjamo vlast, da kažemo mi smo zadovoljni Demokratama i DF", rekao je Marković.

On je, odgovarajući na pitanje Vijesti, ocenio da je u Budvi jedno nasilje političko "za koje vi imate opravdanje".

Na pitanje kako može policija da zatvori Opštinu, on je odgovorio da je to odluka predsednika Opštine i SO jer im ne dozvoljavaju da rade.

Kurir.rs/Fonet

