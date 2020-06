OTAC GOJKO PEROVIĆ PORUČIO: Preziremo političku zloupotrebu brige za zdravlje, koja se vidi sa svakog vrha Crne Gore

Smatra da NKT od samog početka epidemije virusa korona u Crnoj Gori nije imalo ni najmanji stepen razumevanja za duhovne potrebe ljudi.

"Niti imamo vanredno stanje, niti se poštuju Ustav i zakoni – već se krećemo u magli proizvoljnih procena onih koje očigledno ne vodi struka, već njihova partijska pripadnost. Lekari u NKT nisu umeli ili nisu smeli da demantuju direktora policije koji je iznosio neistine o litijama, a pohitali su da podrže batinanje naroda u režiji te iste policijske komande. Evo sad čitamo da isti ti ljudi osuđuju svoje kolege koje su stale uz mirne i molitvene skupove. Je li molitva epidemiološki opasnija od organizovanog prebijanja ljudi u zatvorenom i na otvorenom? Sramota", poručio je Perović.

NKT je sinoć, između ostalog, zabranilo verske skupove na otvorenim javnim mestima osim na površinama koje pripadaju verskim objektima.

Perović je u izjavi za "Vijesti" podseća da rade noćni klubovi "sa stotinama ljudi po podrumima", kao i gradilišta i tržni centri.

"Dakle, puno ljudi sa raznih strana koji se međusobno prvi put vide, na jednom mestu – i sve to može! A skup ljudi na otvorenom, koji se Bogu mole, i koji se manje – više poznaju, jer su vernici koji redovno idu u crkvu, – to ne može. E to su metode srednjovekovne inkvizicije, a ne stručnog i kompetentnog tela", dodaje on.

Telo koje bi trebalo da nas koordiniše, kako je kazao Perović, iz dana u dan nas, nažalost, zbunjuje svojom selektivnom primenom prava i odsustvom jasnog kriterijuma.

"Crkva neće biti ona koja krši zakon i propise. Mi se molimo protiv zla i bolesti i sve činimo da nas oni mimoiđu. Duboko verujemo da Bog čuje naše molitve. Ostajemo sabrani sa svojim narodom oko naših svetinja. Preziremo političku zloupotrebu brige za zdravlje, koja se vidi sa svakog vrha Crne Gore", zaključio je Perović.

