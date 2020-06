ĐAKONU KOSTI I DALJE NE DAJU DA UĐE U CRNU GORU, NOĆ PROVEO U KOLIMA SA SINOM: Drugu kuću, oltar i crkvu nemam

On i njegov maloletni sin noć su proveli u automobilu na graničnom prelazu Ilino brdo na ulazu u zemlju.

Kako kaže, sada policijski službenici pokušavaju da nađu nove načine kako bi mu onemogućili ulazak u zemlju.

Prema njegovim rečima, oni mu čak nisu dozvolili ni da potpiše punomoćje advokata, već drsko odbijaju pravnu obavezu uz samo jednu komandu – da napusti zemlju.

Dojić je iz porodičnih razloga bio van Crne Gore. Sačekao je da se donesu mere po kojima može da se vrati. Sanitarna inspekcija na graničnom prelazu Ilino brdo sinoć je dopustila Dojiću da uđe u Crnu Goru i samo je trebalo da se odluči ide li u karantin ili samoizolaciju. Međutim, onda se uključila policija.

"Kada smo došli do toga gde radim uključila se policija. Rekli su da oni mogu da tumače propise kako hoće i da ne moraju da ih poštuju. Specijalno je komandir Marko Vasiljević došao da napiše rešenje o zabrani ulaska", priča Dojić.

U međuvremenu, kod Dojića i njegovog sina, koji čekaju na granici, pristigli su supruga i drugo dvoje dece.

Granični policajci su ovu situaciju pokušali da iskoriste i razdvoje Dojića od porodice. Đakon Dojić ih je upozorio da decu ne mešaju u njihove namere, jer u suprotnom ima pravo da traži pomoć socijalne službe za postupanje na štetu dece.

On poziva policiju da poštuju pravila.

"Vodite me u karantin ako je to uslov, ne bežim od karantina, samo ne želim da me odvajate od porodice i da nastavljate ovu vrstu pritiska na moju suprugu, decu i mene", kazao je.

Suprugu đakona Dojića su evidentirali da je izašla iz države, a ona nije prešla granicu.

Kako je objasnila, kada se pojavila na granici jedna granična ekipa je evidentirala da je izašla iz države, a ona se još nalazi u Crnoj Gori i nije uopšte izlazila iz zemlje.

Đakon kaže da će ostati na granici dok se slučaj ne reši, jer nazad neće i nema gde.

"Moja kuća, oltar i crkva su tamo, moje mesto je tamo. Drugu kuću, oltar i crkvu nemam", jasan je đakon Dojić.

Prema novim merama Nacionalnog koordinacionog tela Crne Gore koje važe od 21. juna, stranci koji žive ili rade u Crnoj Gori, mogu uz mere karantina ili samoizolacije da uđu u ovu državu. Očito to ne važi samo za sveštenstvo SPC u Crnoj Gori. Dojić poručuje da su i sveštenici srpske crkve ljudi kao i svi ostali i da njihova prava ne smiju da se razlikuje od prava drugih.

