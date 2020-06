REKA NIKŠIĆANA U ŠETNJI ZA ODBRANU SVETINJA: 120 profesora stalo uz narod! Orilo se USTALA JE CRNA GORA!

Nakon sto su stigli do gradskog Trga Slobode zastali su desetak minuta skandirajući "Ne damo svetinje", Nikšićani brane svetinje", "Ustala je Crna Gora, svetinja se branit mora". Potom su izgovorili molitvu "Oče naš", a zatim se uputili do hrama.

Prisutni su skandirali protiv direktora Opšte bolnice u Nikšiću Ilije Ašanin.

Tokom molebana doc. dr Dušan Krcunović pročitao je obraćanje u ime 120 doktora nauka, univerzitetskih profesora i magistara u znak protesta usvajanja Zakona o slobodi veroispovesti.

"Ono što nas je sabralo jeste donošenje tzv. Zakona o slobodi veroispovesti, zakona čije usvajanje očigledno ima za cilj da razbaštini našu Mitropoliju i naše eparhije. A sa tim i da nas odvoji od našeg „stuba i tvrđave Istine“, od tradicije koja predstavlja vertikalu vekovnog postojanja naše zajednice", rekao je Krcunović.

On je ovim povodom uputio protest povodom usvajanja Zakona o slobodi veroispovesti.

"On očigledno nije nastao kao rezultat našeg istorijskog i pravoslavnog utemeljenja. On je direktno usmjeren protiv kulture sećanja našeg naroda. Naše obraćanje nije osuda neistomišljenika već intelektualni način duhovnog otpora prema sili bezumlja. Zakoni koje vlast donosi moraju da spajaju i obavezuju ljude, a ne da proizvode bratske podele. To je glavni razlog zašto se ponovo oglašavamo sa našim kolegama profesorima, lekarima, advokatima, studentima, novinarima i svim slobodnomislećim ljudima Crne Gore", kazao je Krcunović.

Kurir.rs / Vijesti.me, Foto: Privatna arhiva

