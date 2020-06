IZBACILI GA IZ VOJSKE ZATO ŠTO JE SRBIN: Milana najurili Crnogorci jer nije hteo da se odrekne svog identiteta

U petak je u Osnovnom sudu u Podgorici održano pripremno ročište po tužbi Milana Medojevića iz Mojkovca, protiv Vojske Crne Gore, radi poništenja rešenja o prestanku radnog odnosa.

Medojević je ispričao da mu je Vojska Crne Gore prekinula radni odnos jer je Srbin i što nikada nije hteo da se odrekne svog srpskog identiteta.

"Tokom juna prošle godine, Vojska Crne Gore je odbila da mi produži ugovor, pravdajući da nisam potreban službi. To naravno nije tačno, zato što je moje formacijsko mesto u garnizonu u Kolašinu, ekspresno popunjeno drugim vojnikom. Sve je to učinjeno zato što sam se javno, a i u Vojsci deklarisao kao Srbin. Nadležni su me više puta upozoravali na to", kazao je Medojević.

Dalje u razgovoru ističe, da je kao pripadnik VCG imao besprekoran dosije, kao i da je prošao obuku za odlazak u mirovnu misiju u Avganistanu.

"Ja sam Srbin i nisam želeo ni za kakvu cenu da to promenim, iako sam znao da me može koštati posla. Takođe, želim da napomenem da sam i van službe poštovao sva pravila, nisam se bavio političkim radom i nisam član nijedne političke partije. Jedina moja krivica je - što sam Srbin", objašnjava Medojević.

On ističe da javnost u Crnoj Gori zna da on nije jedini koji je udaljen iz Vojske zbog nacionalnog opredeljenja.

"Bilo je ranije takvih primera, ali čini mi se da ih je sve više i više u poslednje vreme. Vojsci je zabranjeno učešće na litijama, što je skandalozno", rekao je Medojević.

Kurir.rs/In4s.net Foto: Facebook/Milan Medojević

Kurir