SESTRA UBIJENOG DUŠKA JOVANOVIĆA: Veljović rekao da zna ko je bio u autu iz kojeg je pucano na mog brata

Ona je kazala da su zbog toga članovi opozicije zatražili posebnu sednicu Odbora za bezbednost na koju bi morali doći i predstavnici Tužilaštva.

"Vi znate da je g. Veljović ranije kazao kako je ubistvo Duška Jovanovića operativno rešeno, što znači da policija zna ko je to uradio, ali nema materijalne dokaze. Ministar pravde Zoran Pažin je takođe kazao da su napravljeni propusti koji su doveli do nerešavanja tog zločina. Na prekjučerašnjoj sednici Odbora za bezbednost tražila sam od Veljovića da mi to potvrdi i tražila sam detalje. Ponovio je da je operativno rešeno i da policija zna ko je bio u autu i ko je to uradio one noći", navela je Pavićevićeva.

S obzirom na to da je, kako je kazala, to veoma važna informacija, Veljović je izrazio spremnost da dođe na posebnu sednicu Odbora, kojoj bi morali prisustvovati i predstavnici tužilaštva.

"Mi, kao opozicioni članovi, odlučili smo da zakažemo hitnu sednicu koja će biti tematska i na kojoj će biti raspravljano o tome", kazala je.

Na pitanje da li zaista veruje u to što je rekao Veljović, ona je odgovorila da se ne radi o poverenju.

"Sve što bude rekao mora biti potkrepljeno dokazima", rekla je Pavićevićeva.

Duško Jovanović foto: Youtube/in4snet

Nebojša Medojević, poslanik Demokratskog fronta (DF), kazao je da je Jovanović prva žrtva, prvo političko ubistvo iza kojeg stoji "mafija koja je ovim ubistvom preuzela vlast u Crnoj Gori".

"Činjenica da i dan-danas ovo ubistvo nema svoj epilog govori da je od tog trenutka mafija krenula koristi institucije sistema da vrši logistiku i pripremu likvidacija novinara. Vrlo je opasno po život novinara koji istražuju kriminalne aktivnosti i poslove koji vode do Mila Đukanovića i braće Đukanović. Duško je bio prva žrtva borbe za slobodnu, pravdenu Crnu Goru, a nedugo zatim ubijen i Pukanić iz Nacionala, a ovih dana vidimo i da je novinarka Dafne Karuana Galicija, koja je ubijena na Malti, istraživala poslove koji vode do Crne Gore", naveo je Medojević.

Kurir.rs/Vijesti.me

Kurir