OSKRNAVLJENA CRKVA SVETOG VASILIJA OSTROŠKOG KOD GUSINJA: Lopovi odneli kapiju tešku 300 kilograma! (VIDEO)

Naime, na pomenutom posedu, u okviru kojeg se nalazi i staro pravoslavno groblje, zasad nepoznati počinioci su, u noći između nedelje i ponedeljka, isekli i otuđuli veliku metalnu kapiju tešku oko 300 kilograma. To je juče potvrdio i nadležni sveštenik, paroh gornjepolimski i gusinjski Bojan Radunović, koji navodi da se opravdano sumnja da su vinovnici ovog nečasnog čina komšije Albanci koji se godinama, uz pretnje pravoslavnom življu, protive obnovi Crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Marinovićima.

"Nedavno je oko crkvenog imanja postavljena ograda sa kapijom kako bi se sprečio ulazak stoke na crkvište. Međutim, ujutro, oko sedam sati, tačno na Dan državnosti, meštani su primetili da kapije nema. Kasnije je na crkvenom imanju uterano mnoštvo konja koji su nemilice gazili po ovom svetom parčetu zemlje. Očigledno je da se radilo o organizovanoj akciji u kojoj je moralo učestvovati više osoba s obzirom na to da je kapija veoma teška i velikih dimenzija. Slučaj smo odmah prijavili policiji u Plavu, uz sumnju da su to uradili pripadnici albanske nacionalnosti koji su ranije prijetili sveštenstvu smrću i koji su govorili da će srušti sve što tu izgradimo, pa i samu crkvu. Siguran sam da su državni organi mogli odmah da pronađu aktere ovog slučaja, samo da je za tako nešto postojalo dobre volje. Ovako, ostaje nam samo da se nadamo da će ovaj nemili događaj biti rasvijetljen i da živimo u strahu da će se nekome od nas, zbog samovolje lokalnih moćnika i njima nadređenih, desiti ono najgore", kazao je sveštenik Radunović.

On je podsetio da je nedavno uoči Vidovdana bio izložen provokaciji kada je sa dvojicom meštana uređivao prostor oko crkvišta u Martinovićima.

"Dok smo uoči Vidovdana uređivali imanje pojavio se mladić koji nas je, uz govor mržnje, grubo vređao i pretio, govoreći da će da nas ubije. Pozvali smo policiju koja je izvršila uviđaj, ali ni do dana današnjeg ništa nije preduzeto da se izgrednik kazni, kao što ništa nije urađeno ni povodom prošlogodišnjeg lomljenja i bacanja drvenog krsta u obližnju rijeku. Predočili smo da vandali koji udaraju na naše svetinje imaju podršku pripadnika albanske nacionalnosti koji rade u državnim i opštinskim službama u Plavu i Gisinju, ali se u ovoj državi niko na to ne obazire. Očigledno je da Zakon o slobodi vjeroispovijesti daje vetar u leđa onima koji kidišu da otimaju svetinje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a naročito one koje su posvećene Svetom Vasiliju Ostroškom", naglasio je sveštenik Radunović.

Meštani albanske nacionalnosti su ranije u više navrata javno iskazivali neslaganje sa izgradnjom crkve u Martinovićima, navodeći da je to imanje njihovih predaka, te da će svim sredstvima sprečiti da se tu podiže pravoslavni hram.

Kurir.rs/Dan.co.me Foto: Vikipedija

Kurir