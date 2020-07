NOVE MERE ZA PODGORICU ZBOG KORONE: U narednih 7 dana obavezno nošenje maski u zatvorenom i na otvorenom prostoru

U glavnom gradu Crne Gore registrovano je najviše obolelih osoba od virusa kovid-19, a nova mera važi i za decu stariju od sedam godina, prenosi podgorički portal Vijesti.

Prema novim merama, na otvorenim javnim mestima moguće je okupljanje do 40, a na zatvorenim do 20 osoba, a korigovane su i mere za ugostitelje, pa će za stolom u objektu moći da sede najviše dva gosta, a do četiri na terasi.

Kako se navodi, okupljanje za šankom nije dozvoljeno.

U teretanama i fitnes centrima može da boravi jedna osoba na 10 kvadrata, ali je dozvoljen istovremeni boravak najviše 20.

Maske su obavezne i za zaposlene i putnike u javnom prevozu, tokom prevoza zaposlenih vozilima za sopstvene potrebe, kao i za vozače i putnike u putničkom motornom vozilu, osim za članove istog domaćinstva.

NKT je preporučilo svim verskim zajednicama da se na celoj teritoriji Crne Gore verski obredi vrše bez prisustva građana u verskim objektima.

Kurir.rs/Tanjug

