HAOS U NIKŠIĆU! BMV-om se zaleteo među ljude koji su slavili pobedu, ima više povređenih (VIDEO)

Један момак повређен (превежен у хитну), возач намерно улетео у групу људи у Никшићу Preprican dogadjaj od lika koj je bio na licu mesta: U toku slavlja auto milogoraca se zalecelo brzinom 60km/h.Prilikom te brzine zakacio je prvo u bilbord pa pokupio 3-4 osobe.Jedna od tih osoba je tesko povrijedjena jer je prilikom udara mnogo odletio i udar se cuo kao eksplozija.Narod je i poceo da bjezi misleci da je suzavac.Povrijedjene osobe su prebacene u bolnicu.Vocasa su izvukli van auta i dali mu malo batina

A post shared by Crna Gora / Црна Гора (@nasa_crna_gora) on Aug 30, 2020 at 4:20pm PDT