PRVI INTERVJU ČOVEKA KOJI JE SRUŠIO BERLINSKI ZID U CG: Krivokapić za Kurir: Sada se pita NAROD!

U prvim satima izborne noći, dok je u Podgorici i širom Crne Gore kuvalo, nije se znalo šta nosi noć a šta dan, profesor Zdravko Krivokapić, nosilac liste "Za budućnost Crne Gore", bio je u izbornom štabu miran i pribran, staložen, kao da je u politici decenijama a ne tek nekoliko meseci.

Umesto vatrenog govora, supranicima je iste večeri ponudio ruku pomirenja, pobedu bez revanišizma. Čak je u jednom trenuku i prekinuo okupljene koji su počeli da skandaraju "Milo lopove".

Profesor Krivokapić (62) rođen je Nikšiću, profesor je Mašinskog fakulteta Univerziteta u Podgorici, ima petoro dece, mnogo knjiga i naučnih radova, dvoje unučadi, supruga mu je takođe profesor univerziteta. U dane pred izbore, po anketama bio je najpopularniji poltičar Crne Gore.

foto: Nemanja Nikolić

Uvaženi profesore, sinoć ste rekli rečenicu koju ste verovatno sanjali godinama - "pao je Berlinski zid u Crnoj Gori". Da li je zid juče zaista pao, ili će biti potrebno da se na tom planu izvodi još radova?

- Da tako sam rekao, ali, iskreno, mislim da je na zidu otvorena tek pukotina. Ostalo će, što se samih rezultata izbora tiče, potvrditi vreme na tačnim, proverenim, egzaktnim činjenicama. Moramo još mnogo raditi, raditi veoma brzo, ali je takođe veoma važno da na tom polju, u brzini nešto i ne pogrešimo. Ekspertski tim koji sam formirao već je mnogo radio na tome kako i kuda dalje posle ovih prvih koraka.

Sinoć ste takođe rekli da je Crna Gora u dubokoj ekonomskoj krizi, kakvu je teško i zamisliti. Kako će narod prezimiti?

- Bez obzira na treći paket mera Vlade Crne Gore ni mi nismo sedeli skršenih ruku nego smo u proteklom periodu ozbiljno radili na socijalnom programu. Tražimo najbolja rešenja sa našim prirodnim partnerima kako da najbezbolnije premostimo taj period do 1. septembra iduće godine.

Da li ćete i vi vladati 30 i kusur godina kao Milo Đukanović?

-Ja možda neću vladati ni sada, u ovom trenutku a kamoli 30 godina. Ja ne želim vlast, želim da menjam sistem. Želimo društvo koje neće biti rob sistema, rob jednog čoveka, nego društvo u kome će opšti, narodni interes biti iznad svakog pojedinačnog interesa i u kome niko neće moći da vlada 30 godina.

foto: Nemanja Nikolić

A, da vas vlast, ma kakva ona bila, ne pokvari, ne uznese? Bojite li se toga?

- Imam neke vrednosti za koje se zalažem od početka i kojih se držim kroz život.

Mislim i da je ova moja seda kosa garant da neću sebi dozvoliti da se pokvarim. A te vrednosti koje pominjem su, pored ostalog i da etika bude iznad politike a ne politika iznad etike, da struka bude iznad politike a ne politika iznad struke. Crna Gora je mala i prostorno i po broju stanovnika i mislim da je to prednost u građenju jednog sistema drugačijeg od onog koji je vladao do sada.

Kakvi će biti pregovori oko nove vlade sa partnerima koje ste već pominjali, kakvu vladu građani da očekuju?

-Mislim da je i među narodom i među političarima stvorena jedna vrsta jedinstva i da je to jedinstvo garant da ti pregovori neće biti dugi. Moramo biti brzi i odgovorni jer to nalažu i vreme i okolnosti. Mislim da bi trebalo da se okupimo oko pet do sedam zajedničkih imenitalja koji će biti osnov, a oko svega ostalog da se dogovaramo i dogovorimo. Moramo imati u vidu i da je Đukanović nekoliko puta bio u sličnoj situaciji pa je nalazio izlaz. Sada narod šalje drugačiju poruku a ona je da preletači neće više moći da menjaju volju naroda. Sada se narod pita.

Po čemu ćete se vi i vaša vlast razlikovati od Mila i njegove vlasti?

-I do sada sam valjda dokazao da se razlikujem. Ja sam samo jedan iz naroda. Pokušaću da u svakom trenutku i svuda per svega slušam glas naroda ako me kojim slučajem zapadne da predvodim sve ovo.

Ko je Zdravko Krivokapić, šta vam je najvažnije u životu? -Šta je najvažnije? Ono valjda iz čega svi crpimo snagu, odakle polazimo i gde se vraćamo, a to je porodica. Porodica mi je najvažnija, ona je mera utehe i spokojstva. Sa njom se sve zaboravi. I vera naravno, ova naša, ona je imenitelj koji nas okuplja. Vera je, i naš odnos prema pravoslavlju sve ovo i pokrenula, pomogla mi je da uđem u ovu priču.

Volite li vlast?

-Nikad nisam volio vlast! Još mi je davno duhovnik rekao da su slavoljuble, srebroljublje i slastoljublje tri teška iskušenja za svakoga kojih se treba čuvati. Naravno imam u vidu i da Crnogorci po difoltu vole slavu, i da je slavoljublje jedno od tih iskušenja. Moja je borba da učinim sve da ne podlegnem ovim slabostima.

Kako pomiriti Crnu Goru zavađenu međusobno i podeljenu?

-Mislim da će Crnu Goru biti lako pomiriti, jer čim dođe do smene vlasti i kad prevaziđemo ono što je vlast nametala, brzo će doći do procesa pomirenja među ljudima.

Znate da ljudi mnogo očekuju od Vas?

- Najvažnije i najbrže što treba uraditi jeste da treba podići kvalitet života. To je osnovno očekivanje ljudi od nas. I, ništa manje važno, treba obnoviti, sačuvati iskonske vrednosti, na njima živeti, a imamo ih mnogo.

Treba li DPS-ovci da vas se boje?

- Niko ne treba da nas se boji ko nije kriv! Mi, to sam i odmah još sinoć rekao, svima pružamo ruku pomirenja a to je osnov da Crnu Goru napravimo onakvom kakva treba da bude. Ona je najbolje mesto za život, imamo ogromne potencijale, samo te potencijale treba realizovati, a najvažnije jeste da u Crnoj Gori svako živi od svog rada. A ne kao sada, da ljudi rade po tri posla a ne mogu ni osnovne egzistencijalne potrebe da zadovolje.

Bojite li se iznenađena u pregovorima oko vlade koji slede?

-Iskreno nastupam od početka. Nadam se da ćemo na kraju na iskrenosti doći do rezultata koji će biti najbolji za Crnu Goru, a ne za bilo kog pojedinca.

