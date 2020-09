HAOS U CG! ČLANOVI KRIZNOG ŠTABA PODNOSE OSTAVKE, KORONA SE ŠIRI: Svedoci smo dešavanja pre i posle izbora!

On je rekao da je ostavku podneo i šef štaba prof. dr Ranko Lazović.

"Više meseci smo svedoci predizbornih i postizbornih dešavanja. Teško je ne naći analogiju sa Ivom Andrićem o kugi i koleri kada je govorio da se bolesti menjaju, a ponašanje ne. Cilj je zdravlje ljudi. Podneo sam ostavku na sednici kriznog medicinskog štaba NKT završenoj pre sat vremena", kazao je Radojević.

Krizni medicinski štab formiralo je 25. marta NKT, kako je tada saopšteno u cilju preduzimanja svih aktivnosti neophodnih za nastavak uspešnog suočavanja Crne Gore sa pandemijom korona virusa i upravljanjem kompletnim zdravstvenim sistemom Crne Gore u narednom periodu.

U Crnoj Gori je registrovano novih 106 slučajeva zaraženih koronavirusom a jedna osoba je preminula.

Direktor Instituta za javno zdravlje IJZ Boban Mugoša kazao je na konferenciji za novinare NKT-a da se epidemiološka situacija u Crnoj Gori sve više usložnjava, te da su tome doprinela poslednja dešavanja u državi.

"Zabrinjavajući je broj obolelih i bez obzira na sve što se dešava - mere ostaju iste, ako želimo da sprečimo dalji rast infekcije. To su mere koje stalno ponavljamo, a to su nošenje maski, fizička i socijalna distanca i izbegavanje skupova sa mnogo ljudi, održavanje higijene ruku", dodao je on.

Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa kovid-19 infekcijom od početka juna meseca je 100, a od početka godine 109.

Ukupan broj aktivnih slučajeva kovid-19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 1278.

Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 5.659.

Kurir.rs / Beta, Foto: Youtube prtscr / Vijesti online

