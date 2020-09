ISTORIJSKI DOGOVOR U CRNOJ GORI: Lideri tri koalicije potpisali sporazum o principima nove vlade, a evo šta u njemu piše

Lider "Za budućnost Crne Gore" prof. dr Zdravko Krivokapić, lider koalicije "Mir je naša nacija" mr Aleksa Bečić i lider koalicije "Crno na bijelo" dr Dritan Abazović obraćaju se uživo na konferenciji za medije.U sporazumu koji su potpisali, između ostalog, su se obavezali da nova vlada neće pokretati nikakve inicijative ili postupke s ciljem izmene državne zastave, grba i himne.

U sporazumu se navodi da će nova demokratska vlada u Crnoj Gori odgovorno sprovoditi sve međunarodne obaveze koje je država preuzela, ojačati i unaprediti saradnju s NATO-om i brzo, u potpunosti i predano sprovesti sve reforme potrebne za punopravno članstvo Crne Gore u EU.

"Da će nova demokratska vlada u potpunosti depolitizovati ključne vladine institucije s ciljem obezbeđenja beskompromisne borbe protiv kriminala i korupcije. Da će nova demokratska vlada poštovati Ustav i s tim u vezi neće pokretati nikakve inicijative ili postupke s ciljem izmene državne zastave, grba i himne", piše u Sporazumu.

Takođe, kako se dodaje, nova vlada neće pokrenuti postupak za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova.

Nova vlada, kako je navedeno, neće sprovoditi revanšizam na političkoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, usvojiće i revidirati sve zakone u skladu s evropskim standardima s ciljem što brže integracije Crne Gore u EU i omogućiće manjinskim strankama učešće u vladi bez obzira imaju li parlamentarni status ili ne.

Sporazum je sastavljen i na engleskom i nemačkom jeziku.

Tokom obraćanja Krivokapić je naglasio: "Ako nas uhvatite u korupciji. prijavite nas".

"Ovo se radi u interesu svih građana Crne Gore bez obzira na veru, naciju, politiku... Želimo da poštujemo sva prava a pogotovo ono esencijalno - njegovu slobodu", kazao je on.

O Zakonu o slobodi veroispovesti

"Poštujući evropske stanarde to ćemo uraditi i za ovaj zakon koji decidirano ne stoji u sporazumu ali mislim da je potpuno jasno da niko nema ništa protiv da bude donesen taj zakon, jedino je problem što ovaj sada ugrožava imovinu. Onaj ko ugrožava imovinu i ne omogućava najznačajnije pravo slobode pokazao je šta to znači. Ovo nije bilo pitanje referenduma koje je DPS hteo da prikaže, već je pitanje druge stavke a to je borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije koja je evidentna na svakom koraku. Daje nadu da mi kao nova vlast to možemo da promenimo", kazao je Krivokapić.

On je rekao da se pripremaju za najgori scenario kada je reč o ekonomiji.

"60 odsto nafte ide mimo legalnih tokova, možete zaključiti koliko je to novca. Moramo da imamo nove mere", kazao je Krivokapić.

Bečić je rekao da sporazum sam po sebi govori više od bilo koje njihove rečenice.

"Istorijski rezultat pratila je i naša istorijska izjava produbljena ovim istorijskim sporazumom. Sporazum je najbolji odgovor na sve pokušaja podmetanja, manipulacija, stvaranja tenzija i podela. On je potvrda da će nova demokratska vlast biti proevropska, prozapadna, procrnogorska, prograđanska. Spremna da služi Crnoj Gori i njenim građanima. Nema promene već samo jačanja spoljnopolitičkog puta Crne Gore", istakao je Bečić.

"Zacrtavanjem da ćemo poštovati Ustav i da nema promene simbola, a sa druge strane ispruženom rukom prema manjinskim narodima pokazujemo da nam nije samo cilj jačanje evropskog i evroatlanskog puta već i građanske Crne Gore", dodao je Bečić.

Abazović je kazao da će buduća vlada imati podršku međunarodne zajednice.

"Buduća vlada mora da se posveti ekonomskom stanju u državi. Čekaju nas veliki ekonomski i socijalni izazovi, nagomilani problemi, prazna kasa, borba protiv korupcije i kriminala. Buduća vlada ima zadatak da se najviše posveti tim pitanjima. Sa ovim umire svaka manipulacija DPS-a, svaki pokušaj manipulacija. Odlučni smo da sprovedemo pomirenje i bavimo se pitanjima koja najviše opterećuju građane Crne Gore", kazao je Abazović.

On je dodao da su prethodnik dana bili u kontaktu sa predstavnicima međunarodne zajednice.

"Bili smo u komunikaciji sa predstavnicima međunarodne zajednice, kako bismo zadobili podršku u budućnosti", rekao je on i dodao da sada neće otkrivati imena budućih članova nove vlade.

"Mislim da ćete svi biti prijatno iznenađeni personalnim rešenjima nove vlade. Nova vlada biće sve suprotno od DPS-a", naglasio je.

Kurir.rs/Sputnjik

Foto: Printscreen Facebook video/Sputnik Србијa

Kurir