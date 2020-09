MILAN KNEŽEVIĆ - PRVI OBAVEŠTAJAC CRNE GORE? Čelnik DF tvrdi da će odluku o ulasku u ANB doneti sam!

Jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević gostujući na A1 kazao je da je čuo da on figurira za prvog čoveka ANB-a, ali da će to biti isključivo njegova odluka.

“Ja sam čuo da figuriram kao jedan od kandidata za šefa ANB ali to što ja figuriram ne znači da će to mene opredeljivati prema tom izboru. Bezbednost Crne Gore će biti osnovni prioritet moga delovanja ukoliko dođem na mjesto šefa ANB-a a kažem da ne mogu da potvrdim niti demantujem što znači nije sasvim izvesno niti sigurno”, naveo je on.

On je kazao da će narednih dana da razgovaraju sa liderom koalicije “Mir je naša nacija” Aleksom Bečićem i liderom koalicije “Crno na bijelo” Dritanom Abazovićem o formiranju vlade.

