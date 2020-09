KRIVOKAPIĆ ODAO ŠTA SE DOGAĐALO POD OSTROGOM: I ja sam se iznenadio kad su me predložili za mandatara

Krivokapić je rekao da je na sastanku pod Ostrogom jedan od lidera Demokratskog fronta rekao da pre podrške kandidaturi Krivokapića mora proći proveru stranačkih organa.

On je kazao da ga to nije uvredilo i da je spreman da prođe svaku proveru jer se tako gradi poverenje.

Govoreći o sastanku u manastiru Ostrog Krivokapić je rekao da je "imao osećaj da će ipak doći do nekog dogovora".

"Međutim, klasično je bilo dogovora nema. Znajući za to, ja sam čovek koji tada voli da svoje misli da preda nekoj knjizi. Ja sam uzeo divnu knjigu, ona je duhovna literatura i čitao do ponoći tu knjigu.... Uživao sam čitajući i doživeo mir i spokoj i ujutro sam bio drugačiji čovek. Ta duhovna literatura vam uliva dodatan mir, daje vam strpljenje koje je neobjašnjivo. Rekao sam ja sam danas građanin kao svaki drugi što bih se uzbuđivao oće li biti manjinska vlada, oće li mandatar biti bilo ko drugi. Nisam znao da su društvene mreže napravile jedan neverovatan pritisak. To sam saznao u 6 sati u sredu kada sam došao kući. Tako mi je rekao jedan od mojih najmilih koji mi je rekao "tata pa oni nisu imali drugi izbor". Ja ni o tome nisam razmišljao ko ima kakav izbor, jer mene izbor ne interesuje, ja sam bio iznenađen što sam bio predložen za premijera, jer je prethodno veče bio sasvim drugačiji stav. Pomirio sam se sa tim i želeo da svoj mir i komodidet uživam u krugu porodice iako sam spreman da se žrtvujem do kraja kako bi naš narod doživeo ono što treba”, objasnio je Krivokapić.

Kazao je da je "Ostrog najbolje mesto ako neko želi da napravi dogovor".

"I tu nije napravljen dogovor. I to mene zabrinjava. Kada sam ušao u Skupštinu sam seo na mesto koje mi je neko odredio. Nisam znao da ću da budem predložen. Bio sam lično iznenađen, ne samo ja nego mnogi političari koji su bili meni iza leđa i sa desne strane i to predstavlja priču koja mene zabrinjava kao čoveka i budućeg premijera. Hoću li biti premijer to ćemo još da vidimo, taj predlog će verovatno da proživi neko vreme, pa ja se nadam da će i naš narod shvatiti...", rekao je.

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović predložiće mandatara za sastav vlade do 23. oktobra.

"Predsednik Crne Gore će, shodno Ustavom utvrđenim nedležnostima, obaviti predviđene procedure i predložiti mandatara za sastav vlade u roku od 30 dana od dana konstituisanja Skupštine", kazali su iz kabineta.

Poslanici nove parlamentarne većine, njih 41, podržali su svojim potpisima nosioca liste "Za budućnost Crne Gore", Zdravka Krivokapića, za mandatara nove vlade.

