CAREVIĆ ODGOVARA NA KRITIKE POSLE OSVEŠTAVANJA ZGRADE OPŠTINE: Urađena je dezinfekcija, dezinsekcija i demonizacija!

Sveštenici Mitropolicije crnogorsko primorske (MCP) osveštali su u četvrtak zgradu Opštine Budva nakon što je Carević (Demokratski front) izabran za predsednika.

“Ja sam to uradio zbog 5.700 glasova koji su podržali listu “Za budućnost Budve”. To je za verujućeg čoveka koji je u verujućoj crkvi i koji poznaje kanon, uobičajen čin. To je meni potpuno normalno. Teško je razgovarati sa ljudima koji nisu verujući. Ono što je sigurno – ako u Opštini može da boravi policija i mogu da se koriste suzavci i neke paravojne formacije, mislim onda da je kvalitetnije da borave i naši sveštenici. Ne vidim nijedn razlog, to je, po mom skromnom mišljenju urađena jedna dezinfekcija, dezinsekcija i demonizacija Opštine. Posle svega što se dešavalo u Budvi, ja kao vernik, kao neko ko nosi tu listu i u ime svih tih građana smatrali smo da je to potpuno primjereno. Videli ste koliki je bio broj građana, nisu bili samo popovi i ja da prkosimo bilo kome”, rekao je Carević u emisiji na TV Budva.

Kurir.rs/Vijesti.me

Kurir