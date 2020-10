DRITAN ABAZOVIĆ OBJASNIO ZAŠTO NEĆE BITI UKINUT SPORNI ZAKON: Biće izmenjen, ta priča je rešena

"Ljudi koji treba da se dogovore oko Zakona o slobodi veroispovesti su se već sve dogovorili. To će biti rešeno za pet minuta. Zakon nećemo povlačiti jer to nije praktično i to je jedini razlog. Biće izbačeni svi sporni članovi, što je u interesu svih, pa i crkve" kaže Dritan Abazović, lider Građanskog pokreta URA.