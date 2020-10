POMOĆNIK CRNOGORSKOG MINISTARA ZDRAVLJA PORUČIO: Epidemiološka situacija je nepovoljna, ali je pod kontrolom

On je gostujući u "Bojama jutra" na televiziji "Vijesti" rekao da, da bi došlo do nekog osetnijeg pada, mora da prođe 10 do 14 dana od uvođenja novih mera, kao i da očekuje da u narednom periodu dođe do pada, iako to zavisi od ponašanja građana.

Prema njegovim rečima, ukoliko ne dođe do pada obolelih moraće da se uvode nove mere, ako i da će se u slučaju potrebe otvoriti privremene bolnice, što opet zavisi od epidemiološke situacije od opštine do opštine.

Kako je rekao, najviše zabrinjava sudar sezonskog gripa i korona virusa, i najavio početak vakcinacije protiv sezonskog gripa oko 15. oktobra.

Knežević je rekao i da se nada da će do kraja meseca Kovid ambulante dobiti brze antigenske testove, čije je vreme čekanja od 30 minuta do sat vremena.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir