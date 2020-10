ABAZOVIĆ OTKRIO: Nemam policijsku zaštitu, ali sam pod nadzorom

Rekao da ne želi od toga da pravi spektakl, iako je, kaže, imao određene neprijatnosti što doživljava kao sastavni deo posla.

Govoreći o ulasku stranaka nacionalnih manjina u novu vladu, Abazović je istakao da ko god ne uđe u vlast, biće gore po njih.

Najvažnije je, ističe, da je vladajuća većina otvorila vrata za sve koji u novoj vlasti žele da učestvuju.

"Ko želi, imaće priliku, ko ne želi to je apsolutno njegovo legitimno pravo. Mi moramo da pravimo diskontinuitet, i to nije kompatibilno sa interesima određenih partija. I to je jedini razlog zašto oni ne žele da participiraju", naveo je Abazović.

Tvrdi da niko ne utiče na njega pri donošenju odluka i da ni od koga ne trpi nikakav pritisak.

foto: Profimedia / Savo Prelević / AF

"Možda sam kao druge kolege samo malo umoran, i malo ne uspevam da dođem do vazduha, da malo odmorim, posvetim se porodici i drugim stvarima koje nisu političke", kaže on.

Govoreći o formiranju nove vlade, Abazović kaže da će u novoj vladi, koja će biti formirana u narednih mesec dana bez robovanja datumima, biti i neka imena koja su manje poznata javnosti, a koja su karijere gradili u priznatim svetskim institucijama.

A budu li se "složile sve kockice", Abazović kaže da će sva pamet, koja je sticajem okolnostima bila van zemlje, biti upregnuta da pomogne novoj vladi da se izbori sa značajnim problemima koji su se nataložili.

Na pitanje ima li pomaka kad je u pitanju podela resora, Abazović kaže da je napravljena dinamika koju je predvidio mandatar Zdravko Krivokapić.

Ali, ako je neko, kako je rekao, zamislio da državu koristi kao poligon za privatne interese, prevario se.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir