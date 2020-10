ODLAZEĆA CRNOGORSKA VLADA NASTAVLJA OTIMAČINU IMOVINE SPC: Grad Podgorica uzeo 2.000 kvadrata crkvenog zemljišta

Protojerej-stavrofor Velibor Džomić saopštio je da je Vlada Crne Gore koja funkcioniše u tehničkom mandatu dala saglasnost Glavnom gradu - Podgorici da otuđi skoro dve hiljade kvadratnih metara zemljišta koje je bilo crkveno. On je naveo da je odluka nezakonita i da će se protiv nje boriti pravnim sredstvima.

Izjavu protejereja prenosimo u celosti:

„Iz medija smo saznali da Glavni grad Podgorica planira da tzv. CPC prenese pravo svojine na gradskom građevinskom zemljištu u neposrednoj blizini Crkve Svetog Đorđa, drevne pravoslavne svetinje stare preko devet vjekova. Vlada koja funkcioniše u tehničkom mandatu je 15. oktobra 2020. godine, i to bez održavanja sjednice, dala saglasnost Glavnom gradu da otuđi skoro dvije hiljade kvadratnih metara zemljišta koje je bilo crkveno.

U jeku epidemije i katastrofalne zdravstvene situacije, umjesto da se brine o zdravlju građana i da sve snage uloži u izgradnju nedostajuće gradske bolnice u Podgorici, gradska vlast istrajava na neobjašnjivom sijanju podjela i podsticanju sukobljavanja građana na vjerskoj osnovi. Još je apsurdnije što ovakvu odluku donosi odlazeća Vlada sa potpisom premijera koji je postao narodni poslanik i to poslije svega što se dogodilo tokom prethodne godine. Odluka je nezakonita i iskoristićemo sva pravna sredstva da se poništi. Dovoljno je da kažem da je u zahvatu DUP Nova varoš 2 upisan samo jedan vjerski objekat – Crkva Svetog Đorđa. A na Koniku, gdje je detaljnim planom predviđena izgradnja vjerskog objekta, Glavni grad je pokušao, i to neuspješno, da tu parcelu iznajmi privatnicima za auto-perionicu!?! Namjera je jasna: tamo gdje je planiran vjerski objekat gradnja se ne dozvoljava, a poklanja se imovina, i to oduzeta od Crkve, tamo gdje nije planiran nikakav vjerski objekat.

Posebno ukazujem da je riječ o zemljištu koje je, prema dostupnim javnim ispravama istorijskog i pravnog karaktera, oduzeto poslije Drugog svjetskog rata od Crkve Svetog Đorđa i zato je namjera Glavnog grada još više u sukobu sa moralom i sa pravdom. Bojim se da u takvom postupanju ima i elemenata za krivičnu odgovornost. Formiraćemo pravni tim koji će se baviti ovim pitanjem radi zaštite prava naše Crkve.

Obavještavam javnost da gradonačelnik Ivan Vuković, kao i njegov prethodnih Stijepović, ništa nisu preduzeli da izvrše obaveze Glavnog grada prema Mitropoliji na osnovu sporazuma iz 2014. godine za zemljište preko puta Crkve Svetog Đorđa. Prvi rok je istekao, tražili su produženje drugog roka i on ističe za nešto više od pola godine. Izašli smo u susret, ali ništa nisu uradili da izvrše svoje obaveze po odlukama Skupštine Glavnog grada i notarskom sporazumu. Nerazumno je da se ne izvršavaju obaveze, a da se radi nešto što nema veze ni sa pravdom, ni sa moralom, ni sa zakonitošću, a ni sa interesima građana koji su jasno iskazali svoj stav prema tzv. vjerskoj politici odlazećeg režima.

Ne damo Svetinju!“

