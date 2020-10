ZDRAVLJE MITROPOLITA AMFILOHIJA U BLAGOM POBOLJŠANJU: Test pokazao da nije zaražen koronom, i dalje će biti pod lekarskim nadzorom

S obzirom na to da oporavak teče planiranim tokom i dinamikom, iz MCP poručuju da u dogovoru sa lekarskim timom više nema potrebe da o zdravstvenom stanju mitropolita javnost obaveštavaju svakog dana, kao što je to bilo do sada.

Jučerašnji test pokazao je da mitropolit više nije zaražen virusom korona.

"Mitropolit Amfilohije će i dalje biti pod stalnim lekarskim nadzorom, koji sprovodi kompletan terapijski postupak još od 6. oktobra, od kada se nalazi na bolničkom ječenju", navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir