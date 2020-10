KRIVOKAPIĆ TRAŽIO PREDLOGE ZA MINISTRE: Nova Vlada Crne Gore trebalo bi da bude formirana do polovine novembra

Kako im je saopšteno, ako stranke to ne urade u narednih nekoliko dana, mandatar će sam izaći sa svojim predlogom Vlade.

U međuvremenu, iz tima mandatara za sastav Vlade poručili su da još čekaju određene odgovore na predlog raspodele resora u novoj vladi.

Mandatar, kako prenose mediji, čini sve da formiranje vlade bude gotovo u prvoj polovini novembra. Takođe, planirano je i da se mandatar do kraja sedmice obrati javnosti po tom pitanju. Iz Krivokapićevog tima su precizirali da su predlozi o raspodeli ministarstava upućeni koalicijama i da još očekuju određene odgovore u okviru vremenskog roka koji su odredili, te da će nakon toga, uslediti konačan predlog mandatara o sastavu prve demokratske vlade u istoriji Crne Gore, koji će biti upućen Skupštini na izglasavanje.

Iz Krivokapićevog tima su potvrdili da je mandatar prethodnih dana razgovarao sa liderima DF-a i ostalim liderima pobedničkih koalicija, ali nisu želeli da otkrivaju detalje, uz najavu da će to uraditi u narednom periodu. Osnovna namera je da Vlada bude izglasana u roku koji je mandatar najavio, a to je do 8. novembra, odnosno najkasnije do prve polovine narednog meseca.

