VLADIKA JOANIKIJE: Mučeništvo, ljubav, žrtva, dobrota i mudrost mitropolita Amfilohija će zasijati iz božanske perspektive

On je pozvao celo sveštenstvo i monaštvo, igumane manastira i sve pravoslavne hrišćane, da se pomole Bogu za dušu našeg mitropolita koji je išao trnoviti putem Hristovim celoga svoga života i časno izneo svoj krst.

I verujte danas je dan žalosti, i ovih dana ćemo tugovati i vršiti zaupokojene službe, ali nadam se da će se to polako pretvarati u proslavu Svetih trojice jeraraha u Crnoj Gori, jer mučeništvo, i ljubav, i žrtva, i dobrota, i mudrost Mitropolita Amfilohija će zasijati iz božanske perspektive i donijeti veliki blagoslov Crnoj Gori“, naveo je Joanikije.

Kako je istakao, nije mali znak što se mitropolit izlečio i od upale pluća i od zarazne bolesti, ali njegov kasniji oporavak nije išao, prosto organizam nije više mogao da izdrži taj napor.

„Ali on je pobedio ovaj virus. On ga je prvo duhovno pobedio, i taj virus i sve druge viruse, i njegova smrt je zapravo pobeda, jer je on svojom smrću potvrdio sve one vrline koje smo mi primećivali u njegovom životu i na njegovom životnom putu, pre svega u njegovoj ličnosti“, istakao je episkop. Naveo je da je u ovom momentu najvažnije da se svi molimo Bogu za dušu našega mitropolita, da ga sa ljubavlju ispratimo, da ispoštujemo sav crkveni poredak.

Govoreći o sahrani i ispraćaju mitropolita on je pozvao na poštovanje zdravstvenih mera, jer je situacija zaista krajnje ozbiljna u Crnoj Gori.

„Da učine sve što treba da se ovi dani na slavu Božiju provedu uz molitve za pokoj duše našeg mitropolita, i uz brigu da poredak njegovog ispraćaja i sahrane bude što dostojanstveniji“, naveo je Joanikije.

Kurir.rs/Sputnjik Srbija

Kurir