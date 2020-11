DRITAN ABAZOVIĆ ZA KURIR: Pale su teške reči na sastanku kod Krivokapića

Dritan Abazović, lider pokreta URA, čovek od koga i dalje najviše zavisi nova crnogorska vlast, tvrdi da je sada sve u rukama mandatara Zdravka Krivokapića. Konkretnije, od njega, kaže, zavisi je li stav o ekspertskoj vladi u Crnoj Gori zacementiran ili može doći do promena.

- Svi smo zajedno došli do dogovora da njemu predamo palicu i da on sastavi tim za koji misli da je najbolji i sa kojim on može da sarađuje. Smatram da smo mogli da sastavimo vladu za 15 dana da su svi poslanici, nas 41, izrazili samo jedan stav - a to je da će podržati vladu i da stoje na raspolaganju ukoliko premijer odluči da ih pozove u tu vladu. Ali isto tako, ukoliko odluči da ih izostavi, da neće imati nikakvu ljutnju i da neće imati nikakav specijalan zahtev.

Od početka ste zagovornik ekspertske vlade, iako neki kažu da građani nisu glasali za eksperte, već za političare.

- Nije tačna ta teza. Građani su glasali za promene, za diskontinuitet, njima je koncept vladanja DPS preko glave, a to je koncept partijske države. Nemam ništa protiv nijednog političara, ono što smo mi rekli je da je koncept ekspertske vlade najbolji s obzirom na veoma složenu ekonomsku i zdravstvenu situaciju. Plus, mi smo podeljeno društvo, ne znam kako lideri DF to ne mogu da shvate.

Zašto vi možete da budete ministar, a Knežević i Mandić, recimo, ne mogu?

- To nije tačno, imamo princip ili nemamo. Problem je što Andrija Mandić, Milan Knežević i Nebojša Medojević žele sada da se prikažu kao neki entitet. Oni su svi bili unutar koalicije Za budućnost Crne Gore, koju je predvodio Zdravko Krivokapić. Dritan Abazović je bio fer, rekao je da će mandatar biti Zdravko Krivokapić, za razliku od njih, koji nisu hteli svog čelnika liste za mandatara.

Vidite li vi sebe kao ministra odbrane?

- Mogao bih da vidim sebe kao ministra odbrane, ali nikakav problem nemam da je moje mesto, što se tiče ove nove većine, u parlamentu. Tu vidim sebe. Ako neko misli da mogu biti od pomoći negde drugde, ja ću biti, ali da guram sebe..., to me je mnogo frustriralo u odnosu na druge opozicione lidere. Neće Dritan Abazović biti problem. Ništa, neće Dritan Abazović biti u vladi. Je l’ je Mandić problem? Nema ga u vladi. To mi sami treba da kažemo. Ne treba niko da nas izbaci i ne treba ni sa kim medijski da se bijemo, već sami treba pošteno da kažemo.

Je li bilo teških reči na poslednjem sastanku kod Krivokapića i koja je najteža reč pala među vama?

- Bilo je teških reči, ali ja imam drugu percepciju. Mislim da je to samo velika gluma određenih ljudi. Bilo je teških reči, nije se odnosilo na mene, to je sastavni deo posla. Padnu teške reči i među članovima najuže porodice, a ne među ovolikom problematikom. Znam da smo svi pod pritiskom i što se mene lično tiče, ljudski je praštati. Nemam nikakav lični problem ni sa kim, uvek sa zadovoljstvom prihvatam komunikaciju.

Ja sam sa kolegama Mandićem i Kneževićem pre 15 dana obavio jedan vrlo lep sastanak, gde smo vrlo otvoreno i iskreno pričali ono što mislimo, bez obzira na to što nam se mnoge stvari koje smo čuli nisu svidele. Dakle, napravili smo veliku pobedu. Jesmo različiti, ali jedino ništa nije tražila koalicija Crno na bijelo, jedina koja ništa nije ni dobila. A sad što se oni odriču mandatara Krivokapića, to je njihov problem. Ne mogu da razumem da sada hoće da se odreknu čoveka koji ih je doveo do pobede i hoće to da svale na Dritana Abazovića i na Crno na bijelo.

O sektoru bezbednosti Ako im se ne sviđa, nek nađu četiri nova poslanika Je li na sastanku s Krivokapićem dogovoreno kome pripada sektor bezbednosti? - Nije dogovoreno personalno, ali tu sa nama nema kompromisa jer mi se nećemo kockati Crnom Gorom. Dok bude zavisilo od nas, nećemo. Ako njima to ne odgovara, ako oni žele da uvedu ljude koji nisu dobronakloni prema ovoj zemlji... Ja to ne mogu da prihvatim i slobodno neka nađu četiri druga poslanika da im naprave tu većinu.

