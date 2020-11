DIREKTOR GRAĐANSKE INICIJATIVE U PODGORICI: Tramp slabo poznaje našu situaciju, ali je bolja opcija za region (KURIR TELEVIZIJA)

Crna Gora je malena zemlja za koju je Donald Tramp rekao i da je vrlo ratoborna te da bi "Sjedinjene Države možda morale da uđu u rat zbog nje". To se nije desilo, ali je Crna Gora ušla u NATO.

O transatlantskim vezama za Kurir televiziju govori Boris Raonić, direktor Građanske inicijative iz Podgorice.

"Svi, čitav svet prati američke izbore jer niko nije imun od toga ko će biti najmoćniji na svetu. U ovom trenutku to je Bajden, po stilu vrednosti i po načinu ponašanja, ima stav kakav ima. Svi moramo biti svesni svog značaja i svoje veličine. Amerika neguje drugu vrstu politike, SAD neće radikalno menjati politiku svoje države čak i kada na vrhu bude pojedinac kakav je Tramp. Politika se neće radikalno promeniti u regionu", smatra direktor Građanske inicijative.

On smatra da je apsurno pitanje da li će se spoljna politika odraziti na Crnu Goru.

"Mi nismo bitni, daleko je centar zbivanja od našeg dvorišta, a od nas se očekuje da ne pravimo probleme. Sada su neke druge sile u napretku, i jedino to može biti centar interesovanja Amerike, koja želi da ovaj region bude okrenut ka zapadu", objasnio je Raonić svoje gledište.

Kada su u pitanju glavne razlike između ova dva kandidata za predsednika, kaže da jedan, odnosno Bajden zna ko su lideri u Crnoj Gori, gde je prilikom posete dobio i orden kao potpredsednik Amerike.

"On zna i ima kontakte sa političarima u Crnoj Gori, za razliku od Trampa koji jako slabo poznaje situaciju u Crnoj Gori. Bez ibzira na to što je Crna Gora imala bolju saradnju sa republikancima, sada su veće simpatije okrenute ka Bajdenu, iako imamo brojne političare, koji javno podržavaju Trampa i mislim da bi to bilo mnogo bolje za region", zaključak je Borisa Raonića.

VEČERAS U 22 ČASA NA KURIR TELEVIZIJI SPECIJALNA EMISIJA „AMERIKA BIRA“

Kurir