KRIVOKAPIĆ: Voleo bih da najbolja saradnja u regionu bude upravo između Crne Gore i Srbije

Krivokapić je rekao da je danas uputio zahtev predsedniku Skupštine Crne Gore, kako bi u najhitnijem vremenu odgovorio zahtevu da organizuje skupštinu.

"Ja kroz svoj ekspoze i predloge ministara za buduću vladu, očekujem podršku koja je prirodna. Ako date 41 potpis i verujete tom mandataru, onda je na njemu da predloži najbolje rešenje, kako bi Crna Gora bila dovedena u ravan zemalja koje su dio Evropske unije", rekao je Krivokapić.

Upitan o sedam stubova buduće vlade, među kojima su zelena ekonomija, digitalizacija, regionalna saradnja i unapređenje konkurentnosti, Krivokapić je kazao da to jeste program u cilju ulaska Crne Gore u EU.

Krivokapić je rekao da ne bi govorio o listi koja je pobedila Mila Đukanovića.

"Demokratske promene zahtevaju reforme. Vi znate da je ova vlada najviše kritikovana pre nego što je sela u svoje fotelje. Bilo je i spinovanja. Ne znam ko je od tih političara učestvovao do sada u vlasti. Mi smo proučavali sistem funkcionisanja i za dva meseca napravili plan za buduću upravu u Crnoj Gori. Želimo da ukažemo naš orijentir da bez investicija i novih tehnologija ne možemo biti konkurentni", naglasio je Krivokapić.

Upitan da li će Dritan Abazović biti ministar odbrane kao ekspertski ili neekspertski deo vlade, on je rekao:

"Teško da neko može biti ekspert u domenu odbrane, a da dolazi iz građanske orijentacije, a da nije imao dodira sa vojskom, mislim na sistem odbrane. Moj predlog, koji sam saopštio juče svima, jeste da je to gest jednog moralnog pristupa, gde je moja čast i pravda nalagala da ministar bude Dritan Abazović, jer je on jedini lider koalicije koji do sada nije spominjan do ovoga trenutka. To nije naišlo na blagonaklon kod ostatka opozicije, pa sam ja to mesto još ostavio otvorenim."

On je poručio da smatra da je vrlo moralno, iako možda neprincipijelno u odnosu na postavljene principe od petka, da mesto ministra odbrane pripadne Dritanu Abazoviću.

"Jer da nije bilo njegove koalicije "Crno na bijelo", mi danas ne bismo ni pričali o novoj vladi", kazao je Krivokapić.

On je naglasio daje Crna Gora mala zemlja, te da je predloženi broj ministarstava sasvim dovoljan.

Upitan šta će se desiti ukoliko njegova vlada ne dobije poverenje, Krivokapić je bio jasan.

“To je najgora varijanta, ali 41 glas je jedina mera podrške. Ako ovu vladu ne izglasa skupština, kreće sledeća procedura, ali mislim da to građani ne žele. Ja sam svestan svih mogućih posledica. Tražio sam 200 dana da me niko ne napada, ja sam uradio šta je sve do mene. Na političarima je sada da kažu šta žele. Ja se bavim budućnošću, ne interesuje me ni prošlost, a ni zasluge", kazao je Krivokapić.

On je rekao da bi voleo da najbolja saradnja u regionu bude upravo između Crne Gore i Srbije.

"Te veze su tradicionalne i prijateljske, pa treba da ih negujemo. Da li su ti odnosi najbolji, to ne bih mogao da kažem. U svakom slučaju, Crna Gora je najbliža Srbiji, a naši odnosi ne treba da zavise od pojedinaca", zaključio je Krivokapić.

