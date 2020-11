KRIVOKAPIĆ UBEĐEN DA ĆE VLADA BITI IZGLASANA 2. DECEMBRA: Izostao odgovor o predlogu Dritana za ministra odbrane!

Mandatar crnogorske vlade Zdravko Krivokapić izjavio je da je ubeđen da će Vlada biti izglasana 2. decembra, a da ga zabrinjava jedino to što je vremenski period duži od onoga što građani očekuju.

"Ja sam rekao da ću do 8. novembra izvršiti svoje obaveze i ja sam to i uradio. Imamo ekspertsku Vladu, ja sam ispoštovao sve rokove, a sada je to na parlamentu", rekao je Krivokapić na TV Vijesti.

Rekao je i da u predloženoj Vladi nema nijednog političara.

Krivokapić je komentarisao i ostavku kandidata za ministra unutrašnjih poslova Nikole Terzića.

"Političar je onaj koji se posvetio profesionalno svojim aktivnostima, ja sam vodio računa da nijedan sa liste ministara se ne nalazi na listi koja je bila lista poslanika. Ja ne posedujem baze podataka i nisam mogao da ulazim u takvu suštinu," dodao je.

Na pitanje ko će dobiti resor MUP-a, nakon što je Terzić odustao, Krivokapić je odgovorio da razgovora sa tri kandidata, ali da o tome ne može još da govori.

Na pitanje da li je Dritan Abazović defintivno njegovo rešenje za ministra odbrane, on je rekao da "ne želi direktno da odgovori".

"Znam šta sam predložio. Razlog leži u činjenici što smatram da je to časno, pošteno i pravično i sa najboljim namerama. To je za mene bila najbolja mera da pokušam da dođemo do konsenzusa", rekao je Krivokapić.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: Youtube prtscr

Kurir