PRVI BALKANAC KOJI JE PRIMIO RUSKU VAKCINU: Ispovest crnogorskog doktora Sergeja Boljevića o dramatičnom iskustvu (VIDEO)

Rekli su da je lekar prvi čovek na Balkanu koji je primio rusku vakcinu, a svoje iskustvo je ispričao Slobodnu Dalmaciju..

Kako se osećate?

"Vrlo dobro. Vakcinu sam dobio 11. novembra, nemam neželjenih efekata. Prva i druga doza daju se u razmaku od 21 dana. A onda za sledećih 21 dan imate puni imunitet.

Je li bilo straha?

"Da, što je normalno. Ali ja sam patofiziolog i bio sam uveren da je vakcina bezbedna, znam po kom principu i po kojim mehanizmima deluje. Iz ove situacije možemo izaći samo uz pomoć vakcina. Ne možemo živeti u strahu od infekcije. I taj strah je opravdan jer niste sigurni kakve sve posledice možete imati od ove bolesti. Čak pet do šest posto ljudi ima zaista ozbiljnu kliničku sliku. Mislim da će za dve godine kruna biti poražena.

Postoje li neželjeni efekti od vakcine?

Primećuju se , ali su neželjeni efekti blagi, na primer, kao kod ljudi koji primaju vakcinu protiv gripa. Temperature od 38 ° C, slabost. I to prođe za jedan dan. Nisam imao takve simptome.

Da li ste u riziku?

Imam 56 godina, ali imam višak kilograma. A prete i spiskom onih koji bi trebalo da budu vakcinisani što pre.

Kakva je situacija u Moskvi?

Ima zaraženih, ali što se tiče mortaliteta, dobro nam ide. Po smrtnosti smo od COVID-a na 40. mestu. U bolnicama ima puno pacijenata, ali zdravstvena zaštita funkcioniše normalno i još uvek ima puno „vazduha“, nema velikog pritiska. Sada se može videti da rusko javno zdravstvo dobro funkcioniše, posebno u poređenju sa američkim koje je puklo. Ne postoji „zaključavanje“, ali svima se naređuje da nose maske i drže se podalje.

„Fajzer“ tvrdi da je njihova vakcina sigurno 90 odsto, a Rusi da je njihova - 92 odsto?

Kada uporedimo ove dve vakcine, one su zapravo iste u efikasnosti. Ali ovaj "Fajzerovu" treba čuvati na -75 do -80 ° C. Uslove skladištenja biće teško ispuniti, ne znam ko će sve to platiti, kako će se smrznuti, gde ... Ruska vakcina „Sputnjik“ treba da se čuva na -18 ° C, što je mnogo lakše transportovati, skladištiti. Seo sam, izvadili su vakcinu, sačekao sam 15 minuta da se otopi i onda sam je primio.

Evropski i američki stručnjaci kažu da su sumnjičavi prema ruskoj vakcini i brzini kojom je napravljena.

Ova vakcina koju su Rusi napravili stvorena je na vektorskom principu drugog virusa - adenovirusa. Takođe sadrži genetski materijal koronavirusa. Kada se unesu u ljudsko telo, stvaraju se antitela. Upravo je ta grupa vektorskih vakcina već poznata naučnicima, stotine hiljada ljudi već je primilo takve vakcine. To je 99 odsto poput ostalih vakcina, osim što ima „dodatak“ proteina, tj. Genetski materijal koronavirusa koji uzrokuje reakciju i proizvodnju antitela. Dakle, vakcina je u osnovi stara, testirana i sigurna. A ovaj „Fajzerovom“ je nov i nije u potpunosti proučen. Ne kažem da će vakcina biti loša, samo ističem jasnu razliku. A sada je na državi, na pojedincima, da izaberu šta žele za sebe.

Postoji veliki otpor prema ruskoj vakcini?

To je više političko pitanje. Rusi su pokazali da to mogu, nekoliko instituta je tamo radilo. Imaju jak tim. Lično znam direktora Nacionalnog istraživačkog centra Gamaleja Aleksandra Gincburga, koji je sa kolegama razvio ovu vakcinu.

Godinama su radili na drugim vakcinama, što je bila osnova za ovo protiv koronavirusa. Osim što je političko pitanje, postoji i novac. Ako EU i druge zemlje kupe rusku vakcinu, tada će američke kompanije izgubiti mnogo novca.

Lako je sabrati dva i dva. Ali Rusi vakcinu nisu pravili prvenstveno da bi je prodali, već da bi sprečili ovu zarazu koja je pogubna i za ljude i za ekonomiju. Zbog toga se država uključila u proizvodnju vakcine i svojim mehanizmima kontroliše njen kvalitet i razvoj. Takođe, Rusi predlažu da zajedno sa drugim zemljama proizvedu ovu vakcinu. Evo, na primer, ako se Hrvatska složila, to bi moglo da se uradi i u vašoj zemlji. Oni bi, uveren sam, dali dozvolu za to. Ovde je potpuno drugačija ideja šta treba učiniti sa ovom vakcinom.

A ta ideja ...

Da pomogne čovečanstvu, a ne samo da zaradi.

Koliko je Sputnjikovih vakcina naručeno?

Kažu oko milijardu doza.

Onda će i Rusi zaraditi novac?

Da, naravno, ali ne po svaku cenu. Ponavljam, pozivaju druge zemlje da učestvuju u procesu razvoja, proizvodnje i distribucije vakcina koje je razvila ruska država. Ne žele sebično da zadrže u sebi ono što su uradili, već da to podele sa svetom. Dve doze vakcine primljene u razmaku od 21 dan koštaju samo oko 10 dolara.

Postoje li ljudi koji ne veruju u koronu?

Postoje, da. Na nesreću, uvek postoje ljudi koji to kažu, ali neka pogledaju ljude koji umiru od krune. Zastrašujuće je to gledati. I samo da vidim neo ostaje iz pluća kada taj čovek umre i kada mu se izvrši obdukcija. Klinička slika kod pacijenata može se menjati iz sata u sat. Ljudi se guše, guše ... Respirator može spasiti samo mali deo pacijenata, samo oko 20 odsto onih koji dobiju mehaničku ventilaciju. To je virus koji se svojim mehanizmima razlikuje od svih ostalih virusa.

Prisiljava ljudski organizam da radi u njegovu korist, a protiv sopstvenog. Za napad koristi naše odbrambene mehanizme. Na primer, kod nekih pacijenata se dogodi oluja citokina, koja je nasilna, izuzetno jaka i nekontrolisana inflamatorna reakcija ljudskog tela i našeg imunološkog sistema koja rezultira oštećenjem tkiva mnogih organa i posledično dovodi do neprijatne smrti.

Koliko traje imunitet nakon što prebolimo bolest?

Trenutno saznanje je da je potrebno oko šest meseci. Ali imamo sve više ljudi koji su imali bolest na proleće i sada su ponovo zaraženi.

