NOVI PREMIJER CRNE GORE KRIVOKAPIĆ: Ovo je početak direktne demokratije! Ovde smo zbog građana koje nećemo deliti!

U završnom obraćanju u crnogorskom parlamentu, Krivokapić je poručio da je ovo "priča o početku direktne demokratije" u Crnoj Gori.

"Ova vlada nije možda poželjna i kritikovana je, da li sam prebrojavao krvna zrnca, ne, niti ću. Nijednog ministra nisam pitao je li Srbin, Crnogorac... Ovo je naša Crna Gora. Nemojte dalje da se delimo. Moramo svi da gradimo bolju budućnost, zasnovanu na talentima i znanju. Imamo prirodno bogatsvo, ali najveće bogatstvo je naš čovek, koji ima veliki potencijal. To je crnogorski etos, nije bilo čiji, nego crnogorski", poručio je Krivokapić.

Istakao je da nema te ekonomije koja je važnija od sistema vrednosti.

"Dajte da se Crna Gora preobrazi u svakom smislu, ako krenemo svi zajedno, mi ćemo biti pobednici. Nećemo pitati koja je ovo vlada. Ako je pravda za sve, mnoge stvari će krenuti na bolje", rekao je Krivokapić.

Kada se, kazao je, "čoveku ukaže ovakva prilika, jedinstvena je i neponovljiva čast i lična i svih nas zajedno".

Krivokapić, koji je univerzitetski profesor, rekao je da je uvek imao jedan cilj - da prenosi znanje, ali da to prilagodi onome koji sluša.

"U ovom parlamentu sam doživeo da skoro ništa ne znam, da sam iskazan na ovaj ili na onaj način. Za to vreme sam zapisivao sve što ste kazali i čudio se kako to doživljava običan građanin. Molim vas, ako to nije mera onoga što Crna Gora ima, onda kako ćemo ići dalje", upitao je novi crnogorski premijer.

Dodao je da nije bitan on, Zdravko Krivokapić, i ova vlada.

"Mi smo ovde isključivo zbog građana koje nećemo deliti. Građani su pobedili 30. avgusta, narod je na jedinstven način pokazao da može olovkom da se pobedi, da može glas naroda da nadvlada sve moguće političke koprupcije koje su dokazive", rekao je Krivokapić.

Ova vlada, poručio je, želi nultu korupciju.

"Ali, ne može vlada sama, moramo svi zajedno. Ova vlada će trajati, 100 ili 200 dana, ali, verujte, trajaće četiri godine, jer će 41 uvek biti veće od 40", zaključio je crnogorski premijer.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: EPA / Boris Pejović

