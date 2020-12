KRIVOKAPIĆ O PRVOM ZADATKU NOVE VLADE CRNE GORE: Izmenićemo Zakon o slobodi veroispovesti

"Imamo samo jednu obavezu - da vas ne razočaramo. Nismo želeli da dajemo nijedno konkretno obećanje jer pretpostavljamo da podaci koje imamo nisu tačni. Tačan podatak je samo ono sto je tačno nađeno. Sve drugo je pretpostavka. Imamo statistiku koja je čudnovata, koja se razlikuje od podataka određenih ministarstava", kazao je Krivokapić.

Podaci koji dolaze do određenih službi, kako je naveo, vrlo često su takvi da ne odgovaraju stvarnosti.

Kazao je da njegov stil nije kritikovanje nego rad i da će to će biti moto ove Vlade.

"Nije korektno i nema toga koji može napraviti rezultat za 200 dana", naveo je on.

foto: EPA/BORIS PEJOVIC

Izmene Zakona o slobodi veroispovesti, kako je naveo, već su pripremili. "Nadam se da će to biti naš prvi konkretni korak", rekao je Krivokapić. Kazao je i da će već prve sedmice imati "intenzivne razgovore sa svim ambasadorima".

Odgovarajući na pitanja novinara o proterivanju srpskog ambasadora Vladimira Božovića, Krivokapić je rekao da žali zbog toga što se desilo.

"To što nam procedure omogućavaju, mi ćemo ispoštovati. Znam da nam ne trebaju bilo kakvi problemi. Neće Crna Gora postati druga srpska država. Crna Gora je nezavisna i biće takva do kraja. Insistiraćemo na najboljim odnosima sa svim susjedima, ne po prijateljskoj liniji, nego institucionalno - na obostrano zadovoljstvo", rekao je on. Kad je posredi Budžet, Krivokapić je kazao da će nacrt biti napravljen do 20. decembra.

